Majitel České spořitelny míří do Polska: Kupuje kus bankovního giganta za 170 miliard

5. 5. 2025 – 12:00 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Finanční mapa Evropy se otřásá v základech. Rakouská Erste Group, známá v Česku hlavně díky České spořitelně, kupuje téměř poloviční podíl v polské pobočce španělského bankovního giganta Santander. Obchod za více než 170 miliard korun jí otevírá dveře na extrémně lukrativní trh a posouvá ji mezi klíčové hráče regionu.

Obří nákup, který mění pravidla hry

Erste Group Bank, největší rakouská banka a dlouholetý vlastník České spořitelny, sáhla po rekordní investici. Se španělským Santanderem se dohodla na koupi 49% podílu v Santander Bank Polska, třetí největší bance v zemi. A přihazuje k tomu i polovinu správcovské společnosti Santander TFI. Celková hodnota obchodu? Přes sedm miliard eur.

Tato akvizice patří mezi největší evropské bankovní transakce posledních let a Erste si díky ní zajistí pevné místo v jednom z nejzajímavějších trhů současnosti. Polský bankovní sektor roste rychleji než většina západní Evropy a nabízí mimořádné výnosy – přesně to, po čem bankovní giganti v současnosti touží.

Erste získává vliv, Santander přehazuje výhybku

Díky obchodu se Erste stane největším akcionářem Santander Bank Polska. Získá faktickou kontrolu nad její správou, možnost nominovat členy představenstva i dozorčí rady – z pozice minoritního investora se tak rázem stává klíčovým hráčem.

Santander naopak mění strategii. V Evropě zmenšuje svůj záběr a zaměřuje se na expanzi v Americe. Přesto v Polsku nekončí úplně – ponechává si 13% podíl v bance a zároveň plně převezme spotřebitelskou divizi Santander Consumer Bank Polska.

Podle obou stran nejde jen o obchod, ale i o začátek strategické spolupráce. Erste tím získá přístup k pokročilým mezinárodním systémům plateb a firemního bankovnictví, které Santander používá globálně.

Největší posílení Erste od finanční krize

Generální ředitel Erste Peter Bosek tak plní, co dlouho sliboval – expanzi na největší středoevropský trh, který Erste dosud chyběl do mozaiky. Skupina už nyní působí ve všech klíčových zemích regionu: Rakousku, Česku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku a Srbsku. Nyní přidává i Polsko a svou klientskou základnu zvyšuje o úctyhodných 36 procent.

Z pohledu tržní síly i geopolitického významu jde o krok, který může proměnit mocenské rozložení ve střední a východní Evropě. Z regionálního hráče se Erste definitivně stává nadnárodním obrem.

Trhy reagují: Erste letí nahoru, Poláci se bojí

Zatímco akcie rakouské banky okamžitě po oznámení posílily o více než sedm procent, španělský Santander zaznamenal pouze mírný růst. Naproti tomu akcie Santander Bank Polska na varšavské burze prudce oslabily – pokles téměř o šest procent odráží nervozitu investorů z přechodu části kontroly do zahraničních rukou.

Podle finančních analytiků ale může být obava přehnaná. Erste není žádný spekulant – do nových trhů vstupuje s dlouhodobou vizí a většinou stabilitu přináší. Pokud regulační orgány, včetně polského finančního dohledu (KNF) a Evropské komise, dají souhlas, měla by být transakce dokončena ještě do konce roku.