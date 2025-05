Evropská komise uvede nový balíček ve výši 500 milionů eur na rozvoj vědy

5. 5. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Evropská komise (EK) uvede nový balíček ve výši 500 milionů eur (12,4 miliard Kč) na rozvoj evropské vědy, oznámila dnes na síti X její šéfka Ursula von der Leyenová.

Evropská unie tak podle agentury Reuters doufá, že přiláká zahraniční vědce, zejména ty ze Spojených států poté, co americký prezident Donald Trump oznámil rozsáhlé vládní škrty, které zasáhly i vědu.

"Věda je investice - a my potřebujeme nabídnout ty správné iniciativy. Proto oznamuji, že navrhneme nový balíček ve výši 500 milionů eur na období 2025 až 2027, abychom z Evropy učinili magnet pro vědce," řekla šéfka EK v Paříži, kde se dnes konala konference Choose Europe for Science (Vyber si pro vědu Evropu).

Kromě von der Leyenové se jí zúčastnil také francouzský prezident Emmanuel Macron, zástupci evropských univerzit, ministři vědy a výzkumu a evropští komisaři, píše deník Le Figaro.

"Rozhodli jsme se postavit výzkum, inovace, vědu a technologie do centra naší ekonomiky. Rozhodli jsme se být kontinentem, kde univerzity představují pilíře našich společností...," řekla dále šéfka EK.

Členské státy by měly do vědy a výzkumu nově vynaložit tři procenta hrubého domácího produktu (HDP) do konce roku 2030, dodala.

Svůj záměr přilákat do Evropy špičkové vědce oznámila společně s Macronem už minulý měsíc, a to v době, kdy ve Spojených státech protestují vědci proti federálním škrtům ve výzkumu a zároveň Trumpova administrativa zrušila granty a kontrakty s řadou univerzit, mimo jiné s Kolumbijskou univerzitou, Harvardovou univerzitou či Princetonskou univerzitou.