Dáda Patrasová poprvé od pohřbu dcery promluvila: "Aničce už je lépe"

5. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Truchlící matka samozřejmě ještě není úplně srovnaná s osudem, snaží se ale žít dál, jak si přála její dcera.

Dáda Patrasová neměla během posledního měsíce náladu se vybavovat s novináři a poskytovat rozhovory, což se opravdu dá pochopit. Však kdo si nedokáže její bolest představit, nejspíš nemá srdce.

Anička odešla před necelým měsícem, už se s ní rozloučila veřejnost i přátelé a kolegové a nakonec sama došla odpočinku a splynula s přírodou. Přesně tak, jak si to přála a jak o tom básnila: Rodiče rozptýlili její popel v krásném lese v Českém ráji, kde to měla obzvlášť ráda.

A Dáda se nakonec odhodlala i krátce promluvit s novináři, konkrétně s Bleskem.

Dáda nejdřív poděkovala manželovi, ve kterém nalezla v obtížné době velkou oporu: „Zvládám to díky Felixovi! On je mou velkou oporou, on je statečný a silný a já jsem silnější díky němu,“ řekla.

Rovnou dodala, že děkuje všem za kondolence, soustrast i přání. Po rozptýlení popela se prý cítí vnitřně o něco lépe: „Mám teď po měsíci pocit určitého vysvobození, že jsme Aničku pustili tam, kde je jí lépe.“

„Přála si, abychom žili, pracovali a fungovali a to my budeme,“ slibuje své dceři.