Klášter, kvůli kterému zemřel český světec

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vidí pozitivní posun ve sporu o případné přijetí dětí bez doprovodu ze Sýrie do České republiky. Řekla to před pražským Hrzánským palácem, kam přišla odpoledne představit plán pomoci syrským dětem premiérovi Andreji Babišovi.

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu měla meziročně vzrůst o 25 procent na 127 707 tun. Proti odhadům z letošního června je však odhad úrody nižší. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Žádná ze stran by neměla při jednáních o brexitu požadovat něco, co ta druhá nemůže přijmout. V prvním veřejném vystoupení po čtvrteční chůzce v Salcburku to dnes řekla britská premiérka Theresa Mayová.

21. 9. 13:05