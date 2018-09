Mužský sport v muslimské zemi ovládly ženy

V rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku vybuchl dnes po poledni plyn. Jeden člověk zemřel, dva zraněné lidi převezli záchranáři do nemocnice.

Papež František dnes dopoledne přicestoval do Litvy, kde zahájil čtyřdenní návštěvu pobaltských republik. V Litvě stráví dva dni, po jednom pak v Lotyšsku a v Estonsku.

Střechu kulturního domu v Drnovicích na Vyškovsku včera zničil požár, část se propadla do sálu. Škoda činí nejméně 20 milionů korun, nikdo se nezranil.

Čína zrušila obchodní rozhovory se Spojenými státy, které se měly uskutečnit během příštích dnů. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) vidí pozitivní posun ve sporu o případné přijetí dětí bez doprovodu ze Sýrie do České republiky. Řekla to před pražským Hrzánským palácem, kam přišla odpoledne představit plán pomoci syrským dětem premiérovi Andreji Babišovi.

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu měla meziročně vzrůst o 25 procent na 127 707 tun. Proti odhadům z letošního června je však odhad úrody nižší. Vyplývá to z odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

