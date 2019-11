Když umělec neunese kritiku aneb Cirkus kolem pokérovaného Havla

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Krásný kolotoč marnosti se rozjel kolem českého umělce Pasty Onera, který pro tuzemskou verzi časopisu Vogue nakreslil přebal speciálního listopadového vydání. Ten se ale nelíbil některým internetovým uživatelům. Je potetovaný Havel v pořádku? Spikly se proti umělci ošklivé dívky ve vytahaných svetrech? A neměl by se Oner raději přestat chovat jako buran a jednoduše se omluvit?

Kolik kritiky snese takový český umělec? Podle kauzy, která se na konci minulého týdne rozjela kolem známého malíře Zdeňka Řandy, vystupujícího pod uměleckým pseudonymem Pasta Oner, to vypadá, že někdy stačí několik negativních internetových komentářů na dílo, aby se autor začal chovat jako nenávistný buran a dokonale se společensky znemožnil.

Pasta Oner je jedním ze čtveřice umělců, kteří pro československou mutaci světoznámého časopisu Vogue vytvořili speciální obálku k letošnímu třicátému výročí 17. listopadu 1989 (ostatních tří coverů se chopil David Černý, Adam Štech a Jiří Georg Dokoupil). Z Onerovy dílny tak vzešla obálka zobrazujíci portrét Václava Havla potetovaného ve stylu moderních rapperů (jako byl například zesnulý Lil Peep nebo souzený Tekashi 6ix9ine) v obličeji slovy jako Svoboda, Olga, #demokracie a podobně.

Jak moc povedený obrázek to je a jestli je podobné zobrazování Václava Havla jako gangsterského rappera během 17. listopadu nevhodné, vtipné nebo kdovíjaké, ať si každý posoudí sám. Je ale pravda, že text pod fotkou s hláškou "dělám to pro mladé lidi" a vysvětlením, že čtyřicetiletý Oner se snaží touto obálkou oslovit především mladou generaci, které ale evidentně příliš nerozumí, působí podobně, jako když se herec Steve Buscemi ve známém internetovém memu převzatém ze seriálu Studio 30 Rock snaží vloudit mezi mladé studenty.

Každopádně se jak na facebooku, tak na instagramu československého Vogue dočkala Onerova titulní strana řady kritických komentářů mířících ať už na estetiku kresby, na nevhodné zobrazování Havla nebo právě na marné sbližování s mladou generací. Následně se ale dost groteskním způsobem ukázalo, že Pasta Oner nedokáže snést podobnou kritiku a číst si náhodné internetové komentáře s nadhledem.

"Ošklivý holky ve vytahaných svetrech"

Umělec tak na svůj instagram jako reakci natočil přes dvě minuty ublíženého urážení a slovního kopání do lidí, kterým se jeho práce nelíbila. Především se pak naprosto nevkusně pustil do "mladých slečen", které podle něj titulní stranu kritizovaly nejvíce.

"A tyhlety děvčata spojuje několik věcí. Je mi to moc líto, holky, ale většinou jste strašně ošklivý," pustil se Oner například do vzhledu náhodných uživatelek sociálních sítí, kterým podle svých slov projel internetové profily. Takové dívky dále podle ubrečeného umělce "nosí vytahané svetry po babičce", "vypadají jak košťata", "přistěhovaly se do Prahy z Horní Polní" nebo si na internet fotí jen "rozmazané půlky obličejů, protože tu hrůzu nejde vyfotit celou".

Sám Pasta Oner sice nakonec svůj opravdu profesionální výlev z instagramu smazal. Jak to ale na internetu bývá, video se pochopitelně začalo již před tím šířit napříč sociálními sítěmi a lze ho zhlédnout například zde.

Tohle ale nebylo všechno. Rozhořčený autor psal i soukromé zprávy některým internetovým uživatelkám, které se o jeho zpracování Havla vyjádřily nelibě, a nevkusně je tak urážel i přímo. Například uživatelka Elizaveta Gvozdeva, vystupující na instagramu jako @lady_trpytka, poskytla screeny z konverzace s Onerem serveru Refresher (a ke kauze se vyjádřila i přímo na svém instagramu), kde si tak můžeme přečíst, jak jí umělec píše, že se "chová jako mladá komunistka", a s xenofobním nádechem Elizavetě nadává do "ruské svoloče" na základě jejího původu.

Umělec tak za své naprosto neprofesionální a nepřijatelné chování na internetu sklidil a stále sklízí zaslouženou kritiku a posměch.

Jak to tak bývá, celé věci se pochopitelně chytili i různí internetoví humoristé, a vznikly tak všelijaké memy, kresbičky a koláže dělající si legraci z ubrečeného Onera. Kauzou se samozřejmě inspiroval i známý český internetový kolážista TMBK, který podobné aktuální virální události ve své tvorbě zpodobňuje často.

Poněkud smutné pak je, jak se k celé kauze postavil samotný československý Vogue. S výjimkou krátkého vyjádření pro Deník N několik dní mlčel a nakonec místo nějakého pořádného veřejného vyjádření napsal o víkendu dost marný a nevýrazný komentář na facebook pod už celkem zapadlý původní příspěvek s potetovaným Havlem.

V komentáři sice redakce Vogue CS označuje Onerovu reakci za neadekvátní a distancuje se od ní, zároveň ji ale s dávkou patosu a se slušným příkladem šikmé plochy obhajuje svobodou slova. Což je s ohledem na umělcovy otevřeně misogynní, sexistické a dokonce i xenofobní nadávky dost chabé, zvláště u časopisu, který se snaží tvářit primárně jako seriózní čtení pro silné a kosmopolitní ženy.

Ostatně, co si budeme povídat, československá mutace slavného časopisu se u nás zatím příliš nepředvedla a obecně je při srovnávání se zahraničním originálem často kritizovaná za pochybnou kvalitu. Kauza s Pastou Onerem je tak dost možná věc, která k Vogue CS přivedla nejvíc pozornosti od vydání jeho prvního čísla loni v srpnu.

Samotný ukřivděný umělec se od smazání svého výlevu z instagramu ke kauze nijak nevyjádřil. Maximálně v pondělí na svém profilu sdílel další fotky s inkriminovaným Havlem, kde speciál časopisu poněkud provokativně označil jako "nejnovější vydání československé Vogue s dnes již slavnou obálkou".

Tentokrát ale možnou kritiku pořešil jednoduše tím, že u nových příspěvků na instagramu vypnul uživatelům možnost přidávat komentáře. To je také zajímavé řešení, ale asi by Onerovi víc prospělo, kdyby začal věci brát víc s nadhledem a ideálně se omluvil, ať nevypadá jako úplný přecitlivělý a nenávistný buran.