Suvenýry s Hitlerem do centra Prahy v pohodě zapadnou

Německého velvyslance pobouřil pražský obchod se suvenýry, který prodával masku zobrazující Adolfa Hitlera, a čeští politici začali zběsile jednat. Přitom se ale v centru Prahy nejedná o žádnou šokující novinku a v klasické nabídce pro turisty se tu ztratí i nacistický vůdce.

Zase jsme se po nějaké době dočkali kauzy, která začala na twitteru a odstartoval ji jeden krátký příspěvek. Německý velvyslanec Christoph Israng na začátku listopadu na sociální síti sdílel fotku jednoho z generických pražských obchodů se suvenýry, kde mezi zbožím pro turisty byla i gumová maska Adolfa Hitlera. To velvyslance evidentně rozhořčilo a fotku komentoval slovy: "Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď v centru Prahy prodává takový odpad?"

Na to pak obratem reagovali čeští politici, jako například ministr vnitra Jan Hamáček, který oznámil, že se věcí již zabývá policie. Prodej gumového Hitlera jako urážku přeživších holocaustu zkritizoval i izraelský velvyslanec Daniel Meron. Celkově se kolem celé záležitosti rozjel slušný kolotoč.

Během minulého týdne pak Praha 1 oznámila, že s touto konkrétní prodejnou suvenýrů vypovídá nájemní smlouvu na základě toho, že se nájemce zavázal k prodeji předmětů představujících tradiční pražskou kulturu a kulturu české země, na což se gumový Hitler opravdu roubuje složitě. Obchod tak skončí na začátku příštího roku a bude se konat nové výběrové řízení.

Vtipné a zároveň smutné na tom je, že se ve skutečnosti nejedná o nic nového. Jen, jak se zdá, jsou čeští politici schopni bleskově reagovat a řešit, až když jim hrozí mezinárodní ostuda.

Nic nového pod sluncem

Na hitlerovské masky a další podobné "suvenýry", jako jsou například kýčovité hrnky potištěné fotkami s hajlujícím vůdcem (jež působí výrazně hůř než gumová maska, která má podobu spíše zesměšňující karikatury než skutečného Hitlera), opakovaně několik let upozorňoval například populární tvůrce turistických videoprůvodců Honest Guide a reportér Seznam Zpráv Janek Rubeš.

Rubeš navíc v minulosti zveřejňoval i výrazně třaskavější materiály spojené s maskou, jako třeba video, kde si přímo jeden z turistů gumovou masku nacistického diktátora nasadí a následně se nechá fotit, jak v ní hajluje. Případně na začátku letošního roku reportér upozorňoval, že je echt smutné, když se takové věci prodávají i na Mezinárodní den památky obětí holocaustu.

Alespoň v den památky obětí holocaustu, by nemuseli prodávat v centru Prahy masky Adolfa Hitlera. Asi mi to vadi vic nez matrjošky. pic.twitter.com/SW9hpxGsKm — janekrubes (@janekrubes) January 27, 2019

Není pak pravděpodobné, že Hamáčkem zmíněný zájem policie bude mít na prodej podobných suvenýrů nějaký vliv. Stačí si vzpomenout na případ nakladatelství Naše vojsko, které již několik let vesele prodává hrnky a trička nejen s Hitlerem, ale třeba i s Reinhardem Heydrichem, Adolfem Eichmannem, Josephem Goebbelsem,K. H. Frankem a dalšími nacistickými "celebritami".

Jde vám jen o zisk? Tak to žádný problém!

Proti tomu se například již na začátku roku 2017 společně vymezovaly židovské organizace jako Federace židovských obcí a Židovská obec v Praze: "Uvedená aktivita, kterou nakladatelství zdůvodňuje komerčními zájmy, je nepochybně z těch, které mohou být využity k propagaci neonacismu. V případě nakladatelství Naše vojsko, které mimo jiné vydává česky knihy soudně usvědčeného popírače holocaustu Davida Irvinga ('Norimberk. Poslední bitva', 2009, a 'Hitlerova válečná stezka. Německo 1933 – 1939!, 2015), se nyní jedná o počin otevřeně glorifikující nacistický režim. Podobné aktivity a činy považujeme za urážku všech, kteří byli nacistickým režimem zavražděni, a projev naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým."

Policie v polovině loňského roku ale případ uzavřela s tím, že se v případě nakladatelství Naše vojsko nejedná o propagaci nacismu a prodávat takové předměty čistě za účelem zisku není nijak protiprávní.

Otázkou pak v případě obchodu s podobně vypečenými předměty je, jak moc je to celé morální, což si ale musí už každý člověk posoudit sám podle sebe. Co si budeme povídat, Češi mají slabost pro hodně zlý a černý humor, do čehož taková maska Hitlera krásně zapadá. Ostatně se u nás dá přibližně za osm stovek sehnat i v řadě běžných českých obchodů s maskami a podobným karnevalovým sortimentem.

Navíc, jak bylo zmíněno výše, pořád jde o dost parodickou masku, která je jak vystřižená z válečných protinacistických karikatur. Jen těžko si lze představit, že by někdo něco takového byl schopný nějak seriózně využít k propagaci nacismu.

S hrnečky a tričky s potisky s nacistickým vůdcem a dalšími členy jeho smečky, jejichž zobrazení není nijak nelichotivé, už je to horší. Pořád ale můžeme doufat, že si je většina lidí kupuje ironicky a z recese, než že by vyobrazené zločince reálně obdivovala.

Peklo na kolečkách

Bez debat je ale pohoršující, že se takové věci prodávají v centru Prahy jako typicky české suvenýry pro zahraniční turisty. Což je ale prostě a jednoduše součást většího problému, který se s pražským centrem táhne už od devadesátek. Není žádnou novinkou, že srdce hlavního města místy připomíná spíš hodně lacinou pouť.

Na každém kroku narazíme na obchod se suvenýry, kde se dají koupit všechny ty po léta spílané matrjošky, balkánské sklo, sovětské beranice s rudými hvězdami a další podobný odpad, který má s Českou republikou a Prahou asi tolik společného jako (naštěstí už zakázané) velké plyšové pandy, které ještě nedávno svým nevkusem pobuřovaly kolemjdoucí na Václavském a Staroměstském náměstí. Vedle takových obchodů se suvenýry pak najdeme další "typicky" české turistické atrakce, jako nejrůznější thajské masáže, stánky s trdelníkem nebo obchody s absinthem.

Centrum Prahy je tak opravdu naprostý trh s marností (čest vzácným výjimkám, které nabízejí kvalitní a opravdu typicky české, potažmo pražské zboží a nejsou jen lacinou pastí na turisty). A do takového pekla na kolečkách zapadají i suvenýry s Adolfem Hitlerem, které nemá opravdu smysl řešit jako samostatnou věc, a zbytek téhle odvrácené strany turistického ruchu přehlížet.