Keanu Reeves osobností roku 2019? Internet má už jasno

Světu popkultury nyní dominuje jeden výrazný obličej. Dívá se na nás ze stovek virálních memů, fotek a videí kolujících sociálními sítěmi. Lidé ho nadšeně sledují (a poslouchají) v kinech. A nově na fanoušky vybafl i ve světě počítačových her.

Řeč je o Keanu Reevesovi, čtyřiapadesátiletém hollywoodském herci, který si momentálně - především v prostředí internetu - vysloužil neuvěřitelnou popularitu a davy uživatelů sociálních sítí ho bezmezně milují.

Herec, který se proslavil ve filmech jako Neskutečná cesta Billa a Teda, Nebezpečná rychlost nebo v trilogii Matrix, kde si střihnul svoji kultovní roli hackera Nea, ostatně fascinoval fanoušky vždycky. Reeves je dobře známý svým skromným, milým, ale zároveň někdy poněkud zvláštním chováním, které mu vysloužilo nejrůznější přezdívky, jako 'největší podivín Hollywoodu' nebo 'hollywoodský samotář'.

Což je i jeden z důvodů, proč měl internet pro Reevese vždycky slabost. Sociálními sítěmi již léta kolují nejrůznější fotky, videa a příběhy o eskapádách, které by člověk u hollywoodské hvězdy jen tak nečekal. Herec je třeba známý tím, že využívá hromadnou dopravu, i když by rozhodně nemusel. Ve spojení s tím se stalo značně populárním video, kde v přeplněném metru uvolní k sezení místo přistupující ženě.

Pověst ohledného gentlemana ho ostatně provází i jinde. Třeba při focení s fanynkami je známý tím, že si dává pozor na ruce.

Populární na internetu se stala také milá událost ze začátku roku, kdy byl Keanu Reeves pasažérem letu ze San Francisca do Burbanku, letadlo ale muselo nouzově přistát v Bakersfieldu. Hvězda se tak místo čekání rozhodla pro další spolucestující zorganizovat společnou cestu do cíle dodávkou a ještě jízdu ostatním pasažérům zpříjemňovala čtením zajímavostí o Bakersfieldu.

Na twitteru existuje oblíbený účet Keanu doing things (momentálně má téměř 230 tisíc sledujících), kde se tradičně objevují nejrůznější fotky Reevese, jak si například dává na veřejnosti šlofíka, popíjí v parku na lavičce nebo hází šílené pózy a obličeje na fotkách s fanoušky.

Internetový Keanu

I ve světě internetových memů byl Reeves už dříve populární figurkou. Již téměř deset let se jako základ pro mem Conspiracy Keanu používá jeho stará fotka z filmu Neskutečná cesta Billa a Teda. Populární je i mem Sad Keanu, zachycující ne zrovna šťastně se tvářícího herce, jak zkroušený venku na lavičce jí sendvič. Podle fotky se smutným Reevesem se dokonce začala vyrábět i figurka a mem se ve své době stal takovým fenoménem, že nejrůznější jeho variace se přetřásaly i v rozhovorech s hercem.

S momentálním internetovým boomem kolem hollywoodského podivína se ale nic z toho srovnávat nedá. Sešlo se dohromady totiž hned několik věcí naráz. Od minulého měsíce běží v kinech třetí díl oblíbené akční série John Wick, kde Reeves hraje ústřední postavu vysloužilého profesionálního zabijáka se slabostí pro psy, kterému se tak úplně nepovedlo odejít do důchodu.

I když první díl, kde charismatický akční hrdina rozpoutá mezi zločinci peklo poté, co mu zabijí jeho milovaného mazlíčka, vyšel teprve v roce 2014, už se prakticky stal kultovním. Třetí díl za ním rozhodně nezaostává a slaví velký úspěch, i když v kinech soupeřil s marvelovským gigantem Avengers: Endgame.

Nadšení z Johna Wicka a jeho představitele tak pochopitelně zaplavilo i internet a přelilo se i do memů. Vedle toho se teď navíc objevuje na scéně již čtvrtý díl velmi oblíbeného animáku z prostředí oživlých hraček Toy Story (u nás má premiéru v srpnu), kde Reeves propůjčil hlas jedné z nových postav.

Štěňata a pálení měst

Vedle úspěchu Wicka pak v půlce května přispěl se svou trochou do mlýna Reevesovy stoupající popularity server BuzzFeed. Internetový magazín s hercem vytvořil velmi originálně pojatý videorozhovor, kde se Reeves válí na zemi společně se smečkou roztomilých štěňátek a odpovídá na nejrůznější dotazy diváků. Tedy snaží se odpovídat, když mu to zrovna nekomplikují tulivá štěňata. Každopádně se tohle nadmíru roztomilé video (těžko říct, zda je roztomilejší Reeves, nebo štěňata) stalo značně virálním a rovněž se uchytilo v internetových memech. Původní video na youtubovém profilu BuzzFeedu má momentálně kolem deseti milionů zhlédnutí.

Zlatým hřebem momentální posedlosti Reevesem se pak stal videoherní veletrh E3, který se v první půlce tohoto měsíce konal v Los Angeles. Polské studio CD Projekt RED zde představovalo svoji připravovanou hru Cyberpunk 2077, o což se postaral právě Keanu Reeves, který zároveň ve hře ztvární jednu z hlavních postav - Johnnyho Silverhanda.

Závěrečná scéna zveřejněného traileru, kde se Reeves v digitální podobě sklání nad postavou hráče s hláškou "Wake the fuck up, Samurai. We have a city to burn." (volně přeloženo "Vstávej, sakra, Samuraji. Musíme vypálit město.") se okamžitě stala hitem.

Celou věc pak podtrhlo ještě hercovo nadšené vystoupení na podiu, kdy Cyberpunk 2077 označil jako dechberoucí, načež se z řad diváků ozval výkřik "Ty jsi dechberoucí!" a chvíli to vypadalo, že se Reeves velmi roztomile uzardí k smrti. Další virální pecka pro sociální sítě, která pořádně přiživila novou dávku memů.

Jak to tak vypadá, Keanu Reeves bude minimálně pro internet jednou z největších osobností letošního roku. Ostatně na serveru change.org už vznikla třeba i fanouškovská petice, která žádá, aby titul osobnosti roku 2019 herci udělil rovněž americký časopis Time, a momentálně má přes 70 tisíc podpisů. Ač se pochopitelně jedná spíše o humor, který je prostě součástí momentální internetové posedlosti charismatickou, ač lehce podivínskou hollywoodskou hvězdou. Reeves je zkrátka momentální miláček internetu!