Muž, který kácel stromy: 'První český terorista' baví internet

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Je každý terorista v Česku příznivcem SPD? Jaká pila je nejlepší na kácení stromů na trať? Bude Jaromír Balda novým hrdinou hry Doom? A nebyl to všechno ve skutečnosti "inside job"?

Od minulého týdne českými médii a internetem rezonuje případ Jaromíra Baldy. Jednasedmdesátiletý důchodce, který v roce 2017 záměrně způsobil nehodu dvou vlaků, aby u lidí vyvolal strach z migrantů a muslimů, byl toto pondělí nepravomocně odsouzen ke čtyřem letům vězení.

Během soudu, kdy se k činu sám Balda přiznal, vyplouvaly na veřejnost další detaily související s případem. Některé pořádně děsivé, jako telefonický rozhovor s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, kde Balda barvitě mluví třeba o likvidaci žen v "arabských kutnách" a házení novorozeňat do kanálu. Jiné naopak spíše absurdně úsměvné, jako falešné letáky záměrně psané špatnou češtinou, které Balda nechával na místech nehod. Případně chvíle, kdy se Balda u soudu nepřímo přirovnal k Janu Palachovi.

Celý Baldův příběh tak vlastně působí jako jedna velká černá (naštěstí ne tak moc černá, protože se při nehodách nikomu nic nestalo) komedie se značně groteskními prvky. Představa starého muže, který na Mladoboleslavsku jednoho dne jen tak vyrazí pokácet strom na koleje v domnění, že tím popudí lidi proti migrantům, je prostě něco, co je hodně smutné, ale i úsměvné zároveň. Taková ryze česká verze britské komedie Čtyři lvi vyprávějící o eskapádách poťouchlých teroristů.

Není tedy divu, že případ neotevřel pouze vážná témata, jako diskusi o tom, do jaké míry jsou za Baldovo chování odpovědní politici šířící strach a nenávist kolem uprchlíků a muslimů, v tomto případě především SPD Tomia Okamury, jejímž velkým příznivcem Balda byl. Příběh vůbec prvního odsouzeného českého teroristy si našel cestu také do tuzemského humoru a již od minulého týdne se český internet a sociální sítě plní vtípky, memy a nejrůznějšími parodiemi na účet Baldy i SPD.

S humorem jde všechno líp

Češi si zkrátka umějí udělat pořádnou švandu z čehokoliv. Internetem tak nyní kolují třeba jednoduché slovní hříčky jako "v Čechách nemá terorismus co dělat, přes to prostě vlak nejede", nebo parafráze známé hlášky o muslimech "ne každý stoupenec SPD je terorista, ale každý terorista v Česku je stoupencem SPD". Případně je Jaromír Balda označován jako "muž, který kácel stromy", podle známé povídky Muž, který sázel stromy od Jeana Giona.

Na českém Facebooku již klasicky vznikly parodující falešné události, jako například "Jak správně pokácet dub. Workshop s Jaromírem Baldou.", do níž se zakliklo přes osm tisíc uživatelů, kteří si v události sdílejí další a další fóry o středočeském důchodci, SPD, kácení stromů a vlacích. Na sociální síti Twitter se zase objevil parodický profil Baldy s popiskem "novodobý Palach, spasitel národa".

Na případu se vyřádili i tvůrci nejrůznějších koláží a memů. Na sociálních sítích tak lze narazit třeba na předělanou fotografii Walda Gangu, přejmenovanou na "Balda Gang", kde mají jednotliví členové kapely obličeje vyměněné za tváře Jaromíra Baldy a politiků z SPD a jsou obklopeni motorovými pilami.

Do tématu pořádně zabrousil i na českém internetu dobře známý autor humorných koláží TMBK, který k případu vypustil hned několik vtípků. K vidění je tak třeba Jaromír Balda zasazený do staré počítačové hry Doom, kde řádí s motorovou pilou, nebo koláž, kde je srovnáván s Arnoldem Schwarzeneggerem nesoucím kládu a motorovou pilu v úvodní scéně filmu Komando.

Řadu memů pak také vypustila parodická stránka Slušnočech, která si dlouhodobě dělá legraci z politiky SPD. Jako třeba vtip, kde legendární Přemek Podlaha v duchu pořadu Receptář říká: "Dnes nám pan Jaromír Balda z Malé Bělé ukázal, jak pomocí kolejí, pily a stromů zastavit islámský terorismus."

Jaromír Balda byl "inside job"

Vedle prvoplánového humoru a parodií je pak k popukání i řada reakcí na Baldův případ právě z řad SPD a jejích příznivců. Strana Tomia Okamury se sice snaží si od Baldy držet odstup a ideálně se k němu příliš nevyjadřovat. Někteří členové ale nemlčí a vypouštějí opravdu slušné perly, kterým se dá jenom smát. Jako třeba poslanec Lubomír Volný, který prohlásil, že plnou vinu za čin pana Baldy nesou "vítači, sluníčkáři a liberální demokraté".

Obzvláště husarský kousek pak předvedl Jan Čížek, podnikatel, člen pražské SPD a neúspěšný kandidát z komunálních voleb 2018 na Praze 10. Ten na internetu začal naťukávat konspirační teorii o tom, že by celý případ Jaromíra Baldy mohl být zinscenovaný za účelem poškození SPD. Prý si nedokáže vysvětlit, jak by takový starý muž dokázal pokácet dva vzrostlé stromy. Že by se Jaromír Balda, co se konspiračních teorií týče, stal takovým skromnějším českým 11. zářím?

Doufejme, že příběh Jaromíra Baldy inspiruje nějaké šikovné filmaře. Černou komedii podle takového námětu si v Česku zasloužíme. Aspoň by se na to jen tak nezapomnělo a nikoho dalšího by podobná blbost už nenapadla. Tedy snad, u nás člověk nikdy neví...