Instagram Moniky Babišové: Domov kýče, nevkusu i skandálů

Manželka našeho pana premiéra Monika Babišová toho sice veřejně moc nenamluví, přesto je ale hodně vidět díky své aktivitě na internetu, která je někdy k smíchu i k pláči.

Babišová je dnes již pověstná svým chováním na sociálních sítích, především pak na instagramu, kam je schopná lifrovat jeden snímek za druhým - ať už jde o fotky z oficiálních politických cest s manželem nebo o její soukromý život.

Z obsahu, který pětačtyřicetiletá choť předsedy vlády vytváří, člověka mnohdy opravdu bolí oči. Babišová je evidentně skutečnou milovnicí laciného kýče a přeplácaného nevkusu jak vystřiženého z přebalů růžové knihovny. Ať už jde o přepálené filtry, překombinované modely a doplňky z jejího bohatého šatníku, všudypřítomné třpytky, vytlemené smajlíky nebo selfíčka s řádně našpulenou pusou. Monika Babišová na instagramu prostě řádí jako puberťačka na diskotéce.

Chování Babišové tak pochopitelně často na internetu sklízí v tom lepším případě slušný posměch, v tom horším ostrou kritiku, když paní premiérová svým nezodpovědným instagramovým řáděním náhodou způsobí nějaké to faux pas.

Momentálně se český internet do Moniky Babišové strefuje za snímky z její návštěvy Japonska, kam se svým manželem letěla na oficiální návštěvu u příležitosti inaugurace nového císaře Naruhita. Řadu Čechů pobavilo nebo naopak pohoršilo, že se Babišová před banketem v císařském paláci na instagramu pochlubila zrcadlovým selfíčkem foceným podle všeho na toaletách. Mnozí poukazují na to, že si opravdu nedovedou představit, že by partneři jiných světových státníků něco takového na svých veřejných oficiálních profilech sdíleli.

Další kontroverzní fotka Moniky Babišové z Japonska, která se objevila i na premiérově oficiálním facebookovém profilu s popisem "Monika s pánem, kterého určitě poznáte. O brexitu se nebavil", zachycuje Babišovou s britským princem Charlesem v družném rozhovoru, kdy se paní premiérová člena britské královské rodiny evidentně dotýká.

To je ale, jak poukázala řada lidí, v rozporu s královským protokolem, podle kterého by v takovém případě nemělo dojít k žádnému přímému fyzickému kontaktu. Kvůli podobné příhodě byl na konci roku 2017 médii kritizován i populární zpěvák Ed Sheeran, který porušil protokol, když poněkud familiárně potřásl princi Charlesovi rukou.

Takovéhle přešlapy nejsou u Moniky Babišové ale nijak vzácné. Opravdu husarský kousek, ze kterého ani není člověku moc do smíchu, ostatně předvedla minulý týden. Zatímco Turci vytáhli do Sýrie proti Kurdům, během čehož byla například znásilněna a zavražděna kurdská politička Hevrin Chalafová a Andrej Babiš předváděl jeden ze svých názorových veletočů, kdy srdnatě odmítal tureckou agresi a násilí na Kurdech, aby tak přebil svou zářijovou podporu politiky tureckého prezidenta Erdogana, tak Monika Babišová na svém instagramu vesele sdílela vysmáté fotky z dovolené v Turecku.

To je v takovou chvíli, kdy většina Evropy včetně České republiky tvrdě odsuzuje tureckou agresi, od manželky premiéra opravdu hodně silné kafe a Babišová sklidila zaslouženou kritiku ze všech možných stran.

Pro další kiksy paní premiérové můžeme sáhnout i více do minulosti. Před rokem během stoletého výročí vzniku Československa, kdy Prahu oficiálně navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron, byla choť předsedy vlády kritizována za nevhodné oblečení. Během procházky s francouzským politikem po městě si na sebe totiž vzala rifle, což řada lidí vzhledem k situaci odsoudila jako nemístné oblečení.

Výživná je také fotka Moniky Babišové z letošních narozenin jejího manžela, kde můžeme vidět rodinu a blízké slavit na kontroverzním Čapím hnízdě. Všichni na hlavě mají kšiltovky s premiérovou slavnou hláškou "Sorry jako". To opravdu působí jako pořádně arogantní výsměch papalášů.

Je tak trochu úsměvné, že zatímco Andrej Babiš se může pochlubit kvalitním marketingovým týmem, který práci s jeho sociálními sítěmi zvládá slušně, jeho manželka je v tomto ohledu neřízená střela, které evidentně premiérův slavný sociální ninja Marek Prchal do ničeho nekecá.