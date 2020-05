Kdo vynalezl smažená kuřata? Američané to překvapivě nebyli

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Americké smažené kuře, smažené kuře z Kentucky, jižanské smažené kuře… jak chcete. Obalované drůbeží kousky z amerických fastfoodů se staly pojmem, jejich původ je přitom třeba hledat úplně jinde.

Stehýnka, křidýlka, nugetky, to všechno šťavnatě uzavřené v originálně kořeněném smaženém těstíčku. Ale kdo s tímto receptem přišel jako první?

Rozhodně to nebyl to Harland David Sanders, který se na nás tlemí z loga KFC. Smažené kuře je staré tisíce let a objevilo se už ve staré Číně, na Blízkém východě a v západní Africe. Během let se ale způsob přípravy výrazně měnil. Kdekdo si smaží kuřata po svém - od Vietnamců, přes Italy (pollo fritto) až po Rakušany (Backhendel).

Smažené kuře amerického typu, které se liší především specifickým kořením, pochází z jihu Spojených států a první písemný záznam receptu na něj je od anglické kuchařky Hannah Glasseové z roku 1747.

Říká se, že recept za oceán přinesli skotští imigranti, kteří smažili kuřata v oleji už od středověku (ovšem bez použití speciálního koření), případně se má za to, že sem přišel z Afriky. Asi se nikdy nedovíme, kdo usmažil ono první americké kuřátko, není ovšem pochyb o tom, že to, jak ho známe dnes, je dílem černých otroků přivezených z Afriky. Ve speciální směsi používali západoafrické koření a vytvořili chuť, která byla pro jih Spojených států zcela nová.

Otroci nesměli chovat dobytek, povolená měli pouze kuřata, protože ta nezabrala tolik místa na pánově pozemku. Navzdory tomu, že šlo o otroky, začaly Afroameričanky prodávat smažená kořeněná kuřata už ve 30. letech 18. století. Sami Afričané je ale konzumovali jen výjimečně. Jednak je západoafrickou tradicí jíst kuřata jen při zvláštních příležitostech, a pak bylo koření příliš drahé na to, aby si ho mohli dovolit sami jen tak spořádat.

Nové jídlo si brzy získalo širokou oblibu a v 50. letech minulého století se začaly otevírat první fastfoody prodávající smažená kuřátka. Ten nejznámější pak založil již výše zmíněný plukovník Sanders. Je ovšem třeba podotknout, že onen "plukovník" není vojenská hodnost, ale čestný titul udělovaný státem Kentucky.