Velký prvomájový horoskop: Na Blížence přijde lásky čas, Lvům bude překážet vlastní pýcha

1. 5. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Příroda je v plném květu a přichází lásky čas. Letos si ho některá znamení budou moci vychutnat naplno, jiná ale raději se zvýšenou opatrností.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Berani jsou přirozeně dominantní, což může milostný život docela komplikovat... A nebo naopak výrazně vylepšovat, pokud si k tomu najdou vhodného partnera či partnerku. Jako vždy je ale důležité druhému také naslouchat: Pokud otevřete srdce i uši, první máj a vlastně i celý květen vám přinese nebývalou sílu.

Do vašeho znamení vstupuje Venuše, což je zcela ideální příležitost k probuzení vášně ve vztahu. Jen pozor, nic se nesmí uspěchat: Netlačte na pilu.

Bát se nemusí ani nezadaní Berani: Nečekejte, až vás někdo osloví. Čas se velmi hodí k uchopení iniciativy a dobývání srdcí.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Tvrdohlavost bude tentokrát spíš na škodu. Pravda, nese růže, ale zkuste spíš trochu povolit a najít jistou flexibilitu, vztahy se pak přizpůsobí a budou probíhat o poznání hladčeji.

Nezadaní Býci mají šanci zažít na prvního máje nečekané překvapení, ze kterého se může vyvinout něco hlubokého, smyslného a možná i trvalého. Jen je potřeba mít oči dokořán a nenechat si příležitost uniknout mezi prsty.

Nejdůležitější bude nebát přiznat city. Letos se na tanečky okolo a tajemné předstírání hrát nebude: Mluvte otevřeně a k věci.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Planety jsou vám letos v květnu mimořádně nakloněny. Nezadaní potkají někoho, kdo je okouzlí svým vtipem a břitkou inteligencí. Nebuďte překvapení, pokud se vám v životě objeví někdo nový!

Blíženci jsou především komunikativním znamením, což půjde velmi dobře využít. A ani typická dvojakost nebude na překážku, protože flirtu dodá tajemnou rovinu, díky které bude výsledek ještě lákavější.

Láska v podání Blíženců bude spontánní, a zároveň přemýšlivá, což je spojení kontrastů, kterého jiná znamení nejsou schopna.

Rak (21. 6. – 22. 7.)

Vaše citlivost vás může přivést do nečekaných problémů. Pomoc a nabídnutá ruka, kterou jste mysleli jen v tom nejlepším, se může ukázat jako chyba, když si její příjemce špatně vyloží vaše záměry a bude vyrukovat s romantickými nabídkami.

Rozbořit si kvůli nim váš současný vztah rozhodně nestojí za to, dejte na to pozor!

Nezadaní raci se naopak dočkají hlubšího porozumění vlastních emocí, a pokud nechají city volně proudit, dočkají se pozitivních účinků.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lvi si užívají světlo reflektorů, rádi jsou středem pozornosti a k tomu, aby mohli plně rozkvést a rozvíjet se, zkrátka potřebují jistou vládcovskou pozici. Pak dokážou být benevolentní a velmi přátelští, ale běda, jak jim někdo sáhne na trůn.

Občas je ale potřeba trochu pokory, a právě taková situace nastane v květnu. Jak s ní naložíte, už bude čistě na vás, a možnosti jsou jasné: Pokud si budete tvrdohlavě stát za svou, přijdou problémy. Pokud přiznáte chybu, o které sami dobře víte, naopak se všechno vyřeší v nejlepším pořádku.

To ale neznamená, že by snad nebyl čas na trochu velkoleposti. Pokud budete mít chuť se pouštět do romantických gest, rozhodně se nedržte zpátky. Čím větší, tím lepší.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Na panny může přijít nečekaná a svíravá melancholie. Bude ale potřeba se neuzavřít do sebe a spíš vyhledat společnost ostatních, kteří jsou schopni trudnomyslnost pomoci překonat.

Poté ale přijde kolmice vzhůru: Stačí se jen nedržet přísné logiky, povolit otěže, nechat se překvapit a pustit se do něčeho, co by vám normálně ani nepřišlo na mysl. Dejte šanci experimentům, mohou se velmi vyplatit.

Ještě lepší druhá polovina měsíce pak čeká ty Panny, které si uvědomí, že dokonalost je beztak pouhý mýtus a láska dokáže být nádherná i bez ní.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Cílevědomost se letos vyplatí. Kdo ví, co chce, to dostane, a to v pořádné dávce!

Jen je potřeba se nebát prvního kroku. Váhy zakoukané do někoho, s kým ještě nejsou ve vztahu, by dál neměly na nic čekat: Je pravý čas k romantickému útoku!

Planety dodají dost přitažlivosti a šarmu, není se třeba ničeho bát. Ukažte své nejlepší stránky, předveďte, co ve vás dřímá, nechte se vést svým přirozeným nadáním a vztah rozkvete v oslnivé síle.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Štíři se letos v máji budou cítit mimořádně flegmaticky. Jako by snad na ničem nezáleželo, jako by svět probíhal okolo a Štírů se to netýkalo. A kdo vlastně potřebuje vztah, když si život jen tak plyne sám i bez něj?

Podobný postoj ale dlouho nevydrží, protože je velká šance, že ho naruší výrazné překvapení: Váš flegmatický postoj totiž působí tajemně a v okolí máte člověka, kterého to přitahuje daleko víc, než si myslíte. Pokud si dovolíte projevit pocity, čeká vás velká jízda!

Jen je potřeba ke všemu přistoupit otevřeně a hlavně bez manipulací či tajnůstkaření. Otevřenost bude odměněna.

Střelec (22. 11. – 21. 12.)

Vitální energie je Střelcům vlastní a májová síla je s ní v láskyplné rezonanci. Květen vás požene vpřed, divoce, za obzory, do lesů, kam se jen oko podívá. Čeká na vás nadšení, optimismus a nové příležitosti.

A láska může přijít naprosto nečekaně, a to i pro Střelce, kteří se ji vlastně ani nijak zvlášť nesnaží hledat. Letos je z vás prostě magnet, nedá se nic dělat. Věřte si trochu, a uvidíte.

Romantické chvíle si Střelci mohou užít bez sebemenších obav. Neřešte, co bude dál, letos je potřeba se nechat unést okamžikem.

Kozoroh (22. 12. – 19. 1.)

Silně praktické a logické znamení se často opírá o pragmatické uvažování a zůstává nohama na zemi. Může tak prožít i květen a nic zlého to nepřinese. Ale ani nic dobrého a příležitost k divokému dobrodružství zmizí nevyužita.

Kdo ale dokáže trochu povolit svou přísnou logickou kontrolu a bude věřit srdci, dočká se překvapivých možností. Láska je o dost blíž, než si myslíte.

Stačí jen nic dopředu nepromýšlet a neplánovat. Romantika se beztak nedá polapit do klece logiky, čím dřív se o to přestanete pokoušet, tím dřív budete blíž skutečnému štěstí.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Že na romantiku a vztahy není v poslední době čas? Nebojte, takhle se občas cítí všichni, ale letošní květen vám dá na výběr. Odpočinek, který potřebujete? Nebo náročný, vyčerpávající, ale velmi naplňující milostný románek?

Volba už bude na vás a obě možnosti mají svá pro a proti. City nicméně nelze odsunout stranou, což je potřeba vždy vést v patrnosti. Jinak řečeno: Pozor, vaše volba ovlivní nejen vás, ale i vaše blízké, a je proto potřeba se neunáhlit.

Zadaní vodnáři, kteří by chtěli prohloubit vztah, by měli vsadit především na originalitu. Romantické gesto pro partnera nemusí být divoké či pompézní, ale mělo by být neotřelé.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Ryby stráví květen v chaosu. A z divoké entropie může vzejít i velmi pozitivní výsledek v podobě nečekaného zamilování, ale stejně dobře i kruté zklamání provázené smutkem na dlouhé měsíce.

Divoké víry života se nedají naplno uklidnit, ale Ryby by letos měly při romantickém rozhodování zkusit zapojit co nejvíc logiky a chladné hlavy. Poznat, jestli nová romantická příležitost stojí za využití, nebo naopak hrozí spálením a bolestí, už bude jen na vás. Indicie ale budou jasné, stačí se jen netvářit, že je nevidíte. Připusťte si, že ne všechno musí vždycky vyjít a nakonec se vyhnete zklamání.

Chaos ale na druhou stranu přeje snům a fantaziím. Kdo nasbírá dost odvahy a pokusí se je proměnit v realitu, má velkou šanci úspěchu.