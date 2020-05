Bizarní zákazy v nejslavnějším zábavním parku. Co si s sebou nesmíte vzít?

MAGAZÍN - Magazín autor: Hana Dubnová

Disneyland letos v červenci oslaví 65 let od otevření. Dostat se do něj ale znamená, že na spoustu věcí musíte zapomenout. Víte třeba, že je v něm zakázáno rozbalit dárek nebo obléknout kostým disneyovské postavy? Čeká vás za to okamžitý vyhazov. Nebo dokonce vězení!

Původní Disneyland od jeho otevření navštívilo skoro 700 milionů lidí, další desítky milionů návštěvníků ročně generují další Disney parky po celém světě. Pro Čechy je nejblíž pařížský Eurodisneyland. Aby podniky fungovaly tak, jak mají a byly bezpečné, vytvořila společnost sáhodlouhý seznam věcí, které mají návštěvníci v parku zapovězené. Logicky to je alkohol, kouření, kouření marihuany (včetně vnášení jakýchkoli výrobků z konopí, včetně mastí) a vnášení zbraní. Za zbraň hrozí dokonce policejní zatčení, jak by mohl vyprávět Američan Nathan Polit, který ji zapomněl v batohu při návštěvě Disney Worldu na Floridě. Do příjezdu policie ho parková ochranka držela v místním vězení pro "narušitele", kterým disponuje každý park. Bez tetování a balonků Už to samo o sobě zní zvláště. Údiv ale mohou vyvolat i některé položky, které má Disneyland na svém blacklistu. Povolena jsou například jen tetování vhodná pro rodinu, tedy pokud jde o tetování na viditelných místech. Nevhodná tetování musí návštěvníci zakrýt. Pravidla také zakazují piercing v jazyku nebo takzvané tunely v uších. Pokud chcete v parku oslavit něčí narozeniny, vynechte balonky a balení dárků. Zaměstnanci u vstupu kontrolují tašky, a pokud by našli cokoli zabaleného, buď vás to donutí na místě rozbalit – pokud máte štěstí na ochranku, nebo máte smůlu a dovnitř vás nepustí. Balicí papír ale návštěvní řád nezakazuje, takže o překvapení obdarovaný přijít nemusí. Je to asi podobné obcházení nařízení jako vypití lahve s vodou při odbavení na letišti a její následné naplnění na toaletě. Balónky jsou víceméně jasné, hlavní problém je konkurence. Koupit si je můžete na místě, ale připravte se na řádné provětrání peněženky. Navíc je s sebou nesmíte vzít na žádnou atrakci. Kostýmy jen pro děti Miluje vaše dcera Ledové království, a tak její "Elsovský" kostým chcete doplnit tím, že se obléknete jako Anna? Máte smůlu. Vnitřní řád přísně zakazuje kostým pro kohokoli staršího čtrnácti let. A to byť o jeden jediný den. Příliš věrné kostýmy některých návštěvníků prý byly matoucí. Dovolen je jen velmi jednoduchý náznak kostýmu, takže třeba uši Mickey Mouse nebo Elsin cop. Když si chcete návštěvu, na kterou jste šetřili kdo ví jak dlouho, řádně zdokumentovat, raději doma nechte svou selfie tyč. Původně byly kvůli bezpečnosti zakázané jen na horské dráze, ale vždycky se našel někdo, kdo ji tam propašoval, proto je park zakázal zcela. Stejně jako drony. Fronty na nejžádanější atrakce bývají dlouhé a čekání únavné, zvlášť třeba pro seniory. Skládací židličky, které by ho učinily alespoň trochu snesitelnějším, jsou ale přísně zakázané. Klasické chodítko se sedátkem může u vchodu projít, když má ochranka dobrý den. Řešením je zapůjčení elektrického vozíku. Ty si ale nemůžete rezervovat předem, a jsou tak většinou hned rozebrané. Související články Hrdinka pohádek, hororů, komedií i porna

