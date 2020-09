Jak se chtěl McDonald's zalíbit americké armádě

MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Získat armádní zakázku je pro řetězec rychlého občerstvení sen. Dnes má americká armáda dohodu se společností Burger King, vojáci ale byli oblíbenými zákazníky i v minulosti. V 70. letech ještě nebyla tak velká konkurence, ale i přesto se restauracím vyplatilo si je hýčkat.

Koncept drive-thru, tedy objednávky jídla, jeho zaplacení a vyzvednutí bez toho, aby člověk opustil auto, je dnes samozřejmostí. Mají ho všechny řetězce rychlého občerstvení.

Jeho počátky sahají do začátku 30. let minulého století, kdy v Los Angeles vznikla restaurace Pig Stand, v níž zákazníci dostali zabalené jídlo rovnou do auta.

Naplno se ale rozjel až s restauračním řetězcem McDonald's, který si na něm částečně i postavil jméno. Podle amerického webu wearethemighty.com za to může společnost poděkovat hlavně americké armádě. Tedy jejím tehdejším přísným pravidlům.

Když vojáky chytla mlsná, nebyl až takový problém proklouznout ze základny ven a nakoupit si něco k jídlu. Mělo to ale háček - minimálně v Arizoně - podle pravidel nesměli opustit auto v maskáčové uniformě. To samozřejmě znamenalo méně zákazníků, navíc vojáky, kteří toho nesmí zrovna málo.

To nechtěla firma riskovat, raději upravila svůj provoz a v roce 1975 u vojenské základny Fort Huachuca v arizonské Sierra Vistě otevřela první pobočka s "obsluhou u okýnka". Získala tím výhodu oproti jiným restauracím, do kterých kvůli uniformě vojáci nemohli.

Sázka na armádu a líné řidiče firmě dlouho pomáhala, ale jen do té doby, než svá okýnka u dálnice začaly provozovat další fastfoody.