Vrchol bizáru dosažen: Shopaholicadel šla na konkurz do muzikálu

1. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Jestli jí něco opravdu nelze upřít, je to sebevědomí. Influencerka se vydala bojovat o roli v muzikálovém Ledovém království.

Člověk, který sleduje horskou dráhu života některých influencerů byť jen koutkem oka, si říká, že už ho nemůže překvapit vlastně vůbec nic. A pak zjistí, jak krutě se mýlil.

Adéla Pulcová, kterou někteří znají pod přezdívkami Shopaholicadel či Fashionadel je bytost, která tvoří obsah, o jehož kvalitě by se dalo vést polemiky. O čem se ale rozhodně hádat nemusíme, je Adélino sebevědomí. Má ho vážně víc než dost.

Chvíli se zdálo, že je to s influencerkou poměrně nahnuté: Proslýchalo se, že žije nejdřív na ulici, pak v ubytovně a z problémů nevede cesta ven. Teď se ale zdá, že se vše k lepšímu obrací: Adéla má nového partnera Vladimíra Ženatého, se kterým prý žije.

A jelikož je železo potřeba kout, dokud je žhavé, Adéla se rozhodla, že se ještě k tomu stane muzikálovou hvězdou. Protože proč ne, talentu a umu na to má přeci dost.

Na vlně divokých ambicí proto vyrazila do Hudebního divadla Karlín na konkurz do muzikálové verze Ledového království.

„Děkuji za dnešní skvělý konkurz do muzikálu Ledové království. Skvělá atmosféra v divadle,“ psala na Instagramu. „Dnešní konkurz do muzikálu Frozen, úžasný lidi, dobrá atmosféra, naplno jsem si to užila.“

Jak jí to seklo, se můžete podívat třeba zde. Je potřeba něco dodávat?