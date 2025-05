Krušné hory naplno: výlety s vůní lesa, pohádkou i výhledy až na konec světa

1. 5. 2025 – 7:53 | Magazín | Žanet Ka

Vydejte se po hřebenech, rašeliništích a lesních stezkách Krušných hor- s dětmi i bez. Čekají vás dechberoucí výhledy, tajemné skály, dřevěné sochy, horská bistra i kouzelná Ježíškova stezka. Obujte pohorky a nechte se unášet krajinou, která má v každém ročním období co nabídnout.

Hřebenovka mezi nebem a zemí- Klínovec, Meluzína, Křížová hora

Vyrazte rovnou z královského Klínovce, nejvyššího bodu Krušných hor (1244 m), na jednu z nejkrásnějších hřebenových túr v této oblasti. Cesta vás zavede nejprve na Meluzínu- drsnou krásku se skalnatým vrcholem, odkud se vám otevře dechberoucí kruhový výhled na všechny světové strany. Její jméno nezní náhodou jako z pohádky- když se po hřebeni přežene vítr, má pocit, že s vámi mluví sama Meluzína.

Z Meluzíny je to zhruba dva kilometry na Křížovou horu (1300 m), kde si užijete další klidné výhledy, tentokrát už lehce schované mezi vzrostlými smrky. Ale i tak to stojí za to, ten pocit, že stojíte mezi nebem a lesními klenoty, je k nezaplacení. Až se dosyta pokocháte, čeká vás zhruba 7,5 km návrat zpět na Klínovec, kde můžete svou výpravu zakončit občerstvením v bistru a výhledem z rozhledny. Ta, spolu s klínoveckým hotelem, tvoří nejstarší a nejvýše položené budovy v Krušných horách.

Komáří vrch: Sochy v lese, dveře do kraje a Chudá nevěsta

Trochu nenápadný, ale překvapivě kouzelný je výšlap na Komáří vrch (951 m). Nenechte se zmást jeho skromnou výškou, stoupání je výživné a zážitků po cestě dost možná ještě víc než na známějších vrcholech. Okruh z obce Stříbrná měří přibližně 10 km a provázejí vás dřevěné sochy, které jako by ožily z lesních bájí. Až dorazíte na samotný vrchol, čekají na vás dva zajímavé skalní útvary- Hraběcí skála a Skála chudá nevěsta, které si můžete nejen prohlédnout, ale třeba se i zaposlouchat, co o sobě špitají ve větru.

Na zpáteční cestě se určitě zastavte u Novoveské vyhlídky- krajině se tu otevírají dveře dokořán. Doslova. Symbolická dřevěná vrata stojí uprostřed louky a rámují výhledy, které vám zůstanou v paměti ještě dlouho.

Pohádka na celý den: Ježíškova cesta a Božídarské rašeliniště

Pokud cestujete s dětmi, nebo máte chuť na pohodovější procházku s pohádkovým nádechem, nemůžete minout Ježíškovu cestu v okolí Božího Daru. Tato tematická naučná stezka nabízí dvě okružní trasy- kratší (5,6 km) i delší (12,9 km)- a jsou plné dřevěných soch, her, domečků s prolézačkami, poznávacích hádanek i zastavení u Ježíškova domu. Děti si tu nenásilně osahají přírodu, naučí se poznávat stopy zvířat, listy stromů, a navíc si užijí aktivní zábavu pod širým nebem. Na trase vás potěší i Krmelec, dřevěné občerstvení s polévkou, klobásou nebo domácím koláčem.

Chcete-li si výlet ještě trochu prodloužit, přidejte Božídarské rašeliniště- nenáročnou naučnou stezku o délce 3,2 km, která vede po povalových chodnících přes chráněné území. Projdete kolem mechových jezírek, zakrslých borovic a tajuplné krajiny, která vypadá jako z jiné planety. Obě stezky se sice nekříží, ale leží velmi blízko, snadno si je naplánujete do jednoho dne.

Hadí hora: Tam, kde se kameny šepotem mění ve výhledy

Závěrečnou perlou výletů v okolí Božího Daru je Hadí hora- nenápadný vrchol, který však nabídne ohromující pohled na lázeňské údolí Jáchymova a hřebeny Krušných hor. Dostanete se sem po žluté turistické značce z Božího Daru, a samotný vrchol vás překvapí mořem šedých kamenů- pozůstatkem rozpadu dávné granitové žíly.

Není to jen výlet, je to dotek dávných geologických sil, pohled do tichého nekonečna, který na chvíli vypne každodenní ruch a vrátí vás zpět k sobě.

Krušné, ale krásné

Krušné hory možná nesou v názvu tvrdost, ale každý, kdo se do nich vydá, pozná, že pod drsnou slupkou se skrývá krajina nesmírně přívětivá, klidná a podmanivá. Ať už hledáte dobrodružství, pohádkové stezky pro děti, nebo jen místo, kde si v tichu lesa sednete na pařez a chvíli budete jen tak být- Krušné hory vás přivítají s otevřenou náručí. A dost možná vás budou lákat znovu a znovu.