Jména, která zmizela s první republikou: Kdysi symbol elity, dnes je nosí posledních pár lidí
13. 3. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Ve stylových a uhlazených dvacátých letech nosili lidé tato jména jak odznaky, dnes už se s nimi potkáme jen minimálně. Úplně ale ještě nevymizela a některá se dokonce možná vrací do módy.
Rozhlížíte se po jménu, které v sobě nese geny prvorepublikové aristokracie, které voní francouzským parfémem a luxusním tabákem z kavárny Slavia či z dostihů v Chuchli?
V roce 1920 je lidé nosili se ctí a hrdostí elity, dnes už se pomalu dostávají na seznam ohrožených druhů. Nositelů zbývá už jen pár desítek a u některých jmen dokonce i pod deset. Pár z nich se ale pomalu vrací na výsluní.
1. Královna salónů Klotylda
Původem germánské jméno s řízným významem: Chlothilda, slavná bojovnice. Zbroj a meč už dnes oblékat nemusí, i tak s sebou ale nese vznešenou sílu. Do českých zemí ho přinesla především rakouská aristokracie, o vznešeném původu tak není potřeba debatovat.
V Česku už jich zbývá velmi málo: Celkem 19 nositelek, navíc s vysokým věkovým průměrem. Který mimochodem ale také sráží jedna malinká Klotylda, která se podle dat ČSÚ narodila v roce 2016. Uvidíme, kam to tahle nová slavná bojovnice dotáhne.
2. Intelektuál Severín
Latinská strohost a účelná elegance předurčovala Severíny k drahám profesorů, lékařů a důležitých továrníků. Nejlépe si budeme pamatovat nejspíš Severína z filmu Adéla ještě nevečeřela, protože ve skutečném životě je potkáme jen velmi vzácně.
Momentálně jich u nás totiž je pouze 9. I jako v předchozím případě tu ale máme jednoho mladého reprezentanta: Poslední Severín se narodil v roce 2014.
3. Vznešená Polyxena
Polyxena zní jak jméno pro šlechtičnu. A ono také že ano: Proslavila ho především kněžna Polyxena z Lobkovic, která se stala významnou politickou hráčkou v 16. a 17. století. Zvukomalebné jméno původem z řečtiny se dědilo v nejlepších rodinách a nejvyšších kruzích.
Dnes už ho prakticky neuslyšíte: V Česku zbývá jen 9 nositelek, navíc s vysokým věkovým průměrem. Zase tu ale máme jednu mladší: Polyxena se narodila v roce 1997.
4. Šarmantní Alfonz
Řekne se Alfonz, slyšíme Mucha. Elegance, kreativita a šarmantní nadání podmanivé epochy art deco tímto jménem prostupují skrznaskrz. V době první republiky se jednalo o velmi oblíbené jméno, postupem času se ale móda změnila a Alfonzové vymizeli.
Dnes jich v Česku potkáte jen 32 a je jim v průměru skoro 70 let – žádný úplně mladý zástupce navíc není k mání, nejmladšímu Alfonzovi je momentálně 56 let. Není načase vrátit jménu zašlou slávu?
5. Císařská Leopoldina
Jméno plné lesku monarchie. Těžko si představit vznešenější dámu, než jakou nutně musí být jakákoliv Leopoldina. Jak se ale z císařství stávala jen čím dál tím vzdálenější vzpomínka, tak postupně mizely i Leopoldiny.
Dnes toto původem germánské jméno, které znamená "statečná pro lid", potkáte jen velmi vzácně: Máme jich 115 (nebo 118, pokud započítáme i dlouhou variantu Leopoldína) s velmi vysokým věkovým průměrem: 81 let. Jednu mladší tu ale zase máme: Poslední Leopoldina má ročník 1990.
6. Úspěšný a silný Humbert
Jméno opět germánského původu, které etymologicky znamená "slavný obr". Evokuje sílu, dravost a nezlomnost. Za první republiky se často spojovalo s armádou nebo ostrým prostředím vysokého průmyslu.
V průběhu let se ale začalo potichu vytrácet. A to tak, že se momentálně jedná o úplně nejvzácnější jméno z dnešního seznamu: V Česku jsou totiž Humbertové pouze dva. Jednomu je 72 a druhému 41 let. Dokonce i varianta Humberto je zastoupenější: Má čtyři nositele.