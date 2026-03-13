Budoucnost legendárního Václava Moravce: Půl roku má utrum
13. 3. 2026 – 6:06 | Magazín | Jiří Rilke
S Českou televizí se rozloučila jedna z jejích nejprominentnějších tváří. U konkurence ji ale chvíli neuvidíme, zapovídá to smlouva.
Slavný moderátor a žurnalista Václav Moravec má po svém nečekaném odchodu z České televize, jejíž tvář pomáhal tvarovat svým publicistickým pořadem víc než 20 let, před sebou vlastně docela příjemné rozhodování.
Tak slavné osobnosti a zvučnému jménu žurnalistiky opravdu nehrozí, že by snad mělo skončit na dlažbě. A i kdyby se rozhodl postavit na vlastní nohy, což je pěšina, kterou už prošlapala řada kolegů poté, co odešli z velkých televizí, měl by o výdělek prakticky postaráno. Vzhledem k jeho věhlasu by zkrátka o odběratele nouze neměl a Moravec by se pak klidně mohl stát předním českým influencerem prakticky lusknutím prstů.
Ve hře je samozřejmě i potenciál nabídek od konkurenční televize, které se o Moravce pravděpodobně také poperou. Zatím mají ale utrum jak ony, tak sám Moravec, protože smlouva moderátorovi zapovídá, aby se po následujících šest měsíců objevil v jiných médiích, prozradil mluvčí ČT Michal Pleskot podle Blesku.
„Konkurenční doložka platí také od 10. března 2026. Ta doložka je na šest měsíců a je to ochrana zaměstnavatele ohledně konkurence,“ vysvětlil.
Co nahradí Moravcův pořad Otázky, zatím není úplně jasné. V době, kdy se vysílaly, bude zatím figurovat pořad Debata ČT – rozpočet 2026, který budou moderovat Vanda Kofroňová a Lukáš Dolanský. Co přijde pak, zatím neví nejspíš ani sama televize, ale jistě se to včas dozvíme.
Tak či tak, svého rozhodnutí zatím slavný moderátor, zdá se, vůbec nelituje. Na otázku, do jakého se probudil nového dne poté, co odešel z televize, odpověděl Blesku stručně a výmluvně: „Do svobodného.“