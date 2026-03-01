Tony Dionýz k tabuli! Nejzvláštnější jména českých dětí: Tato si ve třídě vážně nespletete
1. 3. 2026 – 8:53 | Magazín | Jiří Rilke
Rodiče, kteří nechtěli svým potomkům věnovat tradiční jméno, se občas pustili do pořádně divokých experimentů. O kvalitě výsledků by se dalo debatovat.
Většina českých rodičů dlouhodobě volí spíše tradici. Novorození chlapečci tak proto už posledních třináct let v řadě bývají nejčastěji Jakubové a pořád také přibývá spousta Janů, Elišek, Adél a podobně. A není na tom samozřejmě nic špatného.
Na druhé straně barikády a v úplném protipólu stojí rodiče, kteří se snaží vymanit z rutiny a své dítě pojmenují tak výrazně "jinak", že pak nezbývá polemizovat, jestli už to přeci jenom nebylo trochu přes čáru. Ale to už samozřejmě záleží na vkusu každého z nás.
Samozřejmě není v lidských silách vypisovat všechna nezvyklá jména, ale s výběrem těch nejzajímavějších pomohou data Českého statistického úřadu, který pochopitelně vede jména miminek v patrnosti.
A občas nezbývá ani moc prostoru představovat si, jaké filmy či seriály mají maminky v oblibě. Co myslíte, jaké světy mají rádi třeba rodiče malé Arwen či novorozeného Anakina?
V roce 2015 spatřil světlo světa třeba Barnabáš, Brajen, Leonidas, Serafín či... Tony Dionýz. Za dívky můžeme zmínit Divine, Melody, Tiffany či Puma Lia.
Rok 2016 nechal přijít chlapce: Dalimil, Diviš, Jeroným, Iskandar... a jeden, který se bude nejspíš živit vražděním monster: Geralt. Mezi dívkami dorazily třeba Klotylda, Salome, Aurelie a Amálie Perla.
Ani v roce 2017 nebyla nouze: César, Zlatan (Ibra souhlasně pokyvuje), Severín (neplést s učitelem lektvarů z Bradavic), Stig, Florián a mezi dívkami zmiňovaná elfí princezna Arwen, Saga či Ticiana.
Rok 2018 zas přinesl ambiciózní severské nájezdníky: Narodil se Ragnar, Gaston, Albín, Kaito, ale i velmi český Mikeš. Dívky zase měly mírně celestiální nádech: Andělína, Sibyla či Caitlín.
V roce 2019 se pak podařilo dívčí jméno, které samo v sobě nese reakci, když ho uslyšíte. Rodiče totiž pojmenovali dceru: Madonna Mia. Mezi chlapci se zase ukázal sever – zrovna totiž vrcholila popularita marvelovek s Avengery. Narodil se Loki, ale také Atrey (Pamatujete Nekonečný příběh?), Lionel (jistě fotbalista od boha) či Heliodor.
V roce 2022 se pro změnu vrátil král Rohanu: Theoden. Krom něj tu máme též: Gulliver, Maverick, Ulrich či Hilton. Mezi dívkami: Celestýna, Gaia, Vesna, Medea či Inés.
Rok 2023 nezůstal pozadu: Adrián, Baltazar, Egon, Xavier, Arianna, Heidi, Lina, Lola...
Rok 2024 pak budou slavit především na Tatooine. Narodili se: Anakin, Platon, Zachar, Darius, Orest a mezi dívkami Ruby, Auri, Chloe, Alma, Gréta či třeba Frída.
Našli jste inspiraci? Jak je ctěná libost, některá cizokrajná jména vůbec nezní špatně. Jen prosím nevysílejte do světa dalšího Tonyho Dionýze či Madonnu Miu. Jeden a jedna bohatě stačí.