Nejoblíbenější jméno pro miminko: V Česku jedno kraluje už čtrnáct let v řadě

16. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Freepik.com
V Česku se spíše držíme tradic, když přijde na pojmenovávání potomků. Prosazují se ale i nezvyklá jména.

Čekali byste, že moderní doba a nástup nových generací musí nutně zamávat i pořadím nejoblíbenějších jmen pro miminko? Realita je opačná: V rozbouřeném moři pokroku se Češi nepřestávají držet tradic, tvrdí prezentace Českého statistického úřadu o nejoblíbenějších jménech roku 2024.

Na nižších místech žebříčku se oblíbenci střídají, šampioni na bedně, tedy na čelních příčkách, se ale posledních deset let zdají vytesaní do kamene. Už velmi dlouho totiž nedošlo k žádné změně a vedou pořád ta samá jména.

U chlapců vedl Jakub, což je situace, která se opakuje již čtrnáct let v řadě. A moc změn nevidíme ani na dalších příčkách: Druhý byl Matyáš a třetí Jan. Matyáš s Janem se na druhé a třetí příčce střídají už od roku 2018, dříve se Jan musel prát s Adamem a ještě předtím s Tomášem. 

Jan je zároveň jediné jméno, které se v první desítce nejoblíbenějších drží nepřežitě už neskutečných 76 let.

Dívky si po třinácté v řadě podmanila Eliška, druhá zůstala Viktorie, tedy jméno, které se drží na předních příčkách už čtyři roky, ale jeho popularita stabilně stoupá už posledních patnáct let. Třetí byla Sofie a čtvrtá Anna, která zůstala bez medaile poprvé po 12 letech.

V celkovém počtu prvenství od roku 1950 ale zůstávají šampioni neohroženě na trůnu: Mezi chlapci 25krát zvítězil Jan, mezi dívkami taktéž 25krát Jana.

Jiří Rilke
