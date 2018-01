Jak se liší čáp od Babiše? Staví si hnízdo bez dotací

MAGAZÍN - Komentáře autor: Pavel Jégl

… proto také nemusí nic zatloukat a vykrucovat se. Andrej Babiš to má těžší. Jako poslanec je sice chráněný druh, obdobně jako čáp, ale nemůže na to spoléhat.

Zpráva OLAFu (Evropského úřadu pro boj proti podvodům) o Čapím hnízdě je venku. Vyplývá z ní, že Čapí hnízdo si zaplatí Češi sami. Auditoři dospěli k závěru, že dotace na farmu z unijního fondu neměla být vyplacena a vyslovili podezření, že byly spáchány trestné činy podvodu a poškozování zájmů EU.

Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek, o jejichž vydání žádá policie sněmovnu, se pochopitelně hájí. Rozeberme si jejich obranu bod po bodu:

1. Babišův nejlepší projekt Babišovi nepatřil

Babiš odráží otázky na zprávu OLAFu frázemi: "Nebudu to číst, není to moje záležitost… nemám s tím nic společného."

Podobně se kroutil, když byla kauza poprvé zveřejněna. "Není to (Čapí hnízdo) moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu." Vydržel s tím do chvíle, než Česká televize zveřejnila záznam, na kterém mluví o Čapím hnízdě jako o "svém nejlepším projektu".

Realita je prostá: Aby mohl na Čapí hnízdo čerpat padesátimilionovou dotaci z unijního fondu, vyvedl Babiš farmu naoko ze svého hodingu a převedl ji na "firmičku" svých dvou dospělých dětí a bratra své partnerky. Všichni byli ukryti za anonymními akciemi, tedy akciemi na doručitele.

Proč? Důvod je nasnadě, zmiňuje ho také zpráva OLAFu, kterou získaly Hospodářské noviny a Aktuálně.cz. "Anonymní vlastnická struktura společnosti, která dotaci dostala, neumožnila sledovat a ověřovat, zda má příjemce nárok pro podporu určenou pro malé a střední podniky," píše OLAF a upozorňuje: "To není v souladu s obecným principem transparentnosti, který platí při využívání peněz z fondů EU."

Vyšetřování (OLAFu) pak dospělo k závěru, "že rodinné vazby mezi lidmi vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se jeví takové, že těmto lidem dávají příležitost pracovat společně, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy nahlíženo jako na sobě nezávislé."

Dotace byly každopádně vyčerpány a poté, co byl projekt z Bruselu odmáván, začlenil Babiš Čapí hnízdo zpátky pod křídla Agrofertu.

Nahlíženo selským rozumem to je jasný podvod, Babiš měl projekt po celou dobu pod kontrolou.

"Nezáleží tolik na tom, kdo malý či střední podnik formálně vlastní, ale zda tento podnik jedná samostatně a nezávisle, nebo zda jedná společně s jiným podnikem," připomíná na svém blogu právník Lukáš Wagenknecht. "Nezávislost a samostatnost malého a středního podniku nesmí být obcházena z formálních důvodů nebo pomocí čistě formálních právních konstrukcí."

2. Škoda nevznikla, čapák stojí

"Nikdo nikoho nekorumpoval… Nikdo nic neukradl. Těch 50 milionů (dotací) je ve farmě," opakuje Babiš.

Pozoruhodný výklad. Podle něj platí, že není nic špatného na tom, když vylákáte peníze z Bruselu, byť pro vás určeny nejsou. Pokud je nevyvedete do ciziny a doma za ně něco postavíte, jste pašák.

Babiš tak vlastně oprašuje starou zásadu – "co je doma, to se počítá".

Nakonec ale Čapí hnízdo bude vyňato z evropského financování. To znamená, že by dotaci měli zaplatit čeští daňoví poplatníci. Pokud ji stát nebude od Babiše vymáhat.

3. Mizerných 50 mega je miliardáři šumafuk

"Co bych z toho měl, když jsme k těm 50 milionům (dotací) přidali na farmu přes 900 milionů?" ptá se Babiš. Jeho pobočník Faltýnek ujišťuje, že premiér není kolenovrt a poukazuje na to, že padesát milionů je pro majitele Agrofertu pakatel.

Něco na tom bude, může si říct nezaujatý pozorovatel. Vždyť i prezident Miloš Zeman pravil, že to je suma "pod jeho rozlišovací schopnosti" a vypravil se demonstrovat Babišovi loajalitu provázen dětmi z Klokánků.

ČTĚTE TAKÉ Na čapí haciendě. Kterak Don Miloš zachraňoval Dona Andreje

Společnost Farma Čapí hnízdo Babišových blízkých dostala od banky úvěr ve výši 350 milionů korun, za který ručil Agrofert. Můžete si proto říct: Copak nemohla získat od banky úvěr o 50 milionů vyšší, když za sebou měla tak mocného ručitele?

Odpověď je prostá. Úvěr by dostala. Ale dotace je výhodnější řešení, byť pro Babišův byznys není klíčová. Na farmě bylo investováno 960 milionů. Dotace představuje zhruba pět procent této částky.

Dá se to přirovnat k našinci, který si vezme na dům čtyřmilionovou hypotéku. Pět procent z ní je 200 000 korun. Pokud bude mít možnost získat tuto sumu jako dotaci stavby, nepochybně o ní bude uvažovat. Není k zahození.

Stejně přemýšlel i Babiš. Jenže dotace, na kterou políčil, byla určena pro malé firmy, ne tučné korporace, jakou je jeho Agrofert.

4. Je to spiknutí policie a OLAFu

Jak Babiš, tak Faltýnek kopou do vyšetřovatelů.

Vyniká v tom zejména Faltýnek. V ČT24 pravil o kauze: "Je to celý vymyšlený… je to prasárna."

"Zpráva OLAFu, pana Giovanního Kesslera, který lítá v korupční aféře… mě zpráva tohoto OLAFu, tohoto pana Giovanniho Kesslera nezajímá. Mě tato zpráva absolutně nezajímá. Mě zajímá, co říká pan policista Nevtípil k obvinění mé osoby, kde účelově lže a vymýšlí si a nemá pro to důkazy," láteřil.

(Poznámka: Bývalý šéf OLAFu Kessler Čapí hnízdo nevyšetřoval. Kromě toho žádné obvinění z korupce proti němu vzneseno nebylo. Byl vyšetřován kvůli odposlechům v korupčním případu Dalligate, pro podezření, zda nepřekročil své pravomoci.)

Babiš opakuje tvrzení, že případ Čapí hnízdo je "vymyšlený" a "zmanipulovaný". "Celou kauzu zorganizovala na mě nějaká mafie," řekl před Vánoci v rozhovoru pro Novinky.cz.

Antibabišovská mafie je tedy učiněná chobotnice s chapadly nejen v Česku, ale i v Bruselu a také – v Bratislavě.

5. Babiš za nic nemůže. Na vině jsou úředníci

V rozhovoru pro Právo (zde) Babiš řekl: "Někdo tu žádost (o dotaci pro Čapí hnízdo) přijal, někdo ji poskytl, někdo ji kontroloval, i víckrát. A nikdo nikdy neshledal, že by dotace byla poskytnuta neoprávněně."

To je pravda. V úvodním shrnutí zprávy OLAFu se však píše: "Vyšetřování zjistilo, že představitelé příjemce dotace poskytli řídícímu orgánu operačního projektu nepravdivé informace a důležité informace zatajili." A nikdo už nebyl tak důsledný, aby se zabýval vlastnickou strukturou a provázaností byznysu Čapího hnízda s Babišovou korporací.

Znamená to snad, že za podfuk jsou zodpovědní pouze ti, kteří ho včas neodhalili, nikoli ti, kteří se ho dopustili?