Dominik Hašek pochybuje o dceři v Survivoru: "Ona byla vždycky jedlík"

Legendární hokejista vůbec netušil, že se dcera někam chystá. Survivor ho proto náležitě překvapil.

Dominika Hašková nekráčí v hokejových stopách svého slavného otce, ale to neznamená, že by se nedokázala prosadit sama: Je totiž úspěšná zpěvačka a vystupuje s kapelou We Are Domi. Nedávno se ale rozhodla trochu rozdmýchat svou mediální expozici a přijala účast v populární reality show Survivor.

A, co je poměrně pikantní, neměla žádnou větší potřebu o tom říct otci. Dominik se o odletu dcery do džungle dozvěděl těsně předem a neměl už jak reagovat.

Nedá se říct, že by Hašek dceři nějak extrémně věřil: „Já jsem netušil, že se pustí konkrétně do takové soutěže, kde je boj o přežití. Nejsem si jistý, že ona je ten typ, který by tuhle těžkou soutěž mohl vydržet. Ale možná právě proto ji to lákalo,“ prohlásil v rozhovoru pro TV Nova.

Dceru bude krom psychologického boje s ostatními také trápit hlad: „Ona byla vždycky jedlík, já si nepamatuji, že by se upejpala. Ale tohle jsou vyhraněné situace, a jestli je opravdu motivovaná, tak věřím tomu, že se trochu postí,“ smál se Hašek.

Hlavně ale prý bude mít problém s dýkami v zádech a podrazy, protože lhát a intrikovat prý dcera neumí: „Já si myslím, že moc ne, ale to je jen názor tatínka,“ uzavřel.

Uvidíme, zda Dominika otce překvapí, nebo ji má táta přečtenou skrznaskrz.