Manželství už nemá naději. Hvězda Ulice a Specialistů se vrací k dívčímu příjmení

Nedá se nic dělat, budeme si muset zvyknout, takový už je život.

Nepříjemné období, kterým prochází Patricie Solaříková (Pagáčová), je bohužel také velmi lidské. Někdy to s partnerem zkrátka nevyjde a cesty se ubírají dál jinými směry. Přestat v takovém případě užívat partnerovo příjmení a vrátit se k tomu dívčímu také není až tak neobvyklá věc, ale je jasné, že když se něco podobného stane hvězdě milovaného seriálu Ulice, vzbuzuje to přeci jen o něco větší pozornost.

Patricie se s manželem rozešla zhruba před rokem a pokud někdo choval naději, že se pár jen na chvíli odloučil, zapracuje a vrátí se k sobě, vypadá to, že už dál nemusí. Návrat k dívčímu jménu s sebou nese jasnou symboliku: List byl obrácen, Tibor Pagáč je minulost.

V titulcích seriálu Specialisté už Patricii najdete jako Solaříkovou, stejně tak na Facebooku. Na Instagramu též, jen "pagacova" zatím stále zůstává v uživatelském jméně.

„Máme za sebou krásných šest let vztahu. Bohužel nám to nevyšlo. Odcházíme od sebe bez nenávisti, ale v přátelském duchu,“ dodal Tibor. „Moc mě to mrzí, ale takové věci se v životě stávají,“ uvedla Patricie. Žádná velká Itálie se nejspíš neodehrávala, zdá se.