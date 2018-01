Kde končí 'hlavní' vánoční strom Prahy?

GALERIE AKTUALITA - Aktuality autor: Petra Hátlová

Ani větvička nazmar. Stovky neprodaných vánočních stromků skončily v pražské zoo, kde si na nich pochutná tamní zvířectvo. A dobrá zpráva pro ty největší hladovce mezi nimi: K ohryzání dostanou i vánoční strom ze Staroměstského náměstí.

Tří králové symbolicky ukončili Vánoce. Vánoční výzdoba a barevná světélka pomalu mizí z ulic i domů - včetně vánočního stromu ze Staroměstského náměstí. Do Prahy přijel z Roztok u Křivoklátu a rozsvítil se v prosinci. V rámci ukončení vánočních trhů byl demontován, poslouží ale ještě němé tváři. "Větve dorazí do naší zoo, kde je dáme na okus zvířatům," upřesňuje ředitel pražské zoo Miroslav Bobek.

Do zoo kromě toho dorazily stovky dalších jehličnanů - smrky, jedle i borovičky. "Po skončení prodeje vánočních stromků k nám do zahrady doputovalo celkem sedm stovek neprodaných stromků. V tuto chvíli jich ještě čtyři stovky zbývají. To znamená, že až do konce ledna či do půlky února zvířata v zoo stromky budou dostávat," dodává Bobek.

Jehličnany v zahradě uvítá řada zvířat, hlavně jako zpestření jídelníčku. "Jako součást krmiva je dostávají zubři, bizoni, sloni, velbloudi, paovce a kozorožci. Kromě krmiva jehličnany dáváme do výběhu některým dalším zvířatům, například bažantovití je dostávají na úkryt," říká ředitel.

Zoo stromky dostává od prodejců. Jsou to stromky, které nikdo nekoupil a nikdy nebyly ozdobené. "Použité stromky zvířatům nedáváme v žádném případě, hrozilo by riziko poranění. Například po polknutí háčku na vánoční ozdoby. Stromky, které do výběhů dáváme, jsou holé a nejsou tak nebezpečné. Jsou to vždy stromky neprodané," vysvětluje Bobek.