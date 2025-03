Podívej, padá Bartoška! Slavný herec se na Lvech řítil ze schodů

Schody do Rudolfina byly tentokrát opravdu prokleté, nejdřív na nich zakopla jeho žena, později on sám.

Legendární herec a prezident filmového festivalu v Karlových Varech, Jiří Bartoška, měl na galavečeru u předávání Českých lvů velmi příjemné duševní rozpoložení. Herec sice neproměnil nominaci v boji o nejlepšího herce ve vedlejší roli v seriálu a sošku za ztvárnění onkologického pacienta v seriálu Smysl pro tumor si neodnesl, ale nevypadalo to, že by mu to nějak rozhodilo náladu. Celý večer se usmíval, poskytoval rozhovory a vůbec zářil na všechny strany. Fajn párty!

Až na ty schody! Stupínky vedoucí do Rudolfina musela tentokrát obestírat nějaká obzvlášť zákeřná kletba, protože jim padl za oběť rovnou celý manželský pár.

Při příchodu na akci na nich klopýtla Andrea Bartošková, na což herec hbitě reagoval, manželku zachytil, pomohl jí a elegantně tak předešel možnému faux pas. Karma nicméně měla ten podvečer dovolenou a za dobrý skutek přišel trest: Při odchodu zakopl sám Bartoška. A padat ze schodů je samozřejmě o poznání větší jízda než padat do schodů. Herec ale naštěstí spadl jen na muže před ním, který to ustál, a ostatní pak Bartoškovi pomohli zpět do rovnováhy.

Ve výsledku vlastně žádná divočina, ale nechybělo moc a mohli jsme psát článek v o poznání méně vzletném tónu. Na kritický moment se můžete podívat zde.