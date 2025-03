Láska jako trám: Známý herec plánuje svatbu, snoubenka jen září štěstím

Nikam se neženou, však mají celý život před sebou. Jejich láska ale vypadá jak z pohádky.

Herec Marek Němec má momentálně na růžích ustláno. Společná budoucnost se snoubenkou Petrou Hebkou je jak letní nebe – blankytná modř bez jediného mráčku. Oba jsou si jistí, že spolu chtějí strávit zbytek svých dní a se svatbou proto nijak zvlášť nespěchají.

„Bude to v červnu, takže máme dost času na přípravy,“ uvedl herec s úsměvem. Neznamená to však, že by se snad oba úplně jen flákali s nohama nahoře. Zálohy už jsou zaplacené a momentálně prý hledají catering a designéra, který by byl s to náležitě podchytit vizuál celé akce.

Nový začátek

Marek Němec už má dvě děti z předchozího vážného vztahu. Petra je na tom stejně, svatbou proto vznikne rovnou šestičlenná rodina. Chystají se žít v Praze, což se neobešlo bez jistého tření, protože se děti musely přizpůsobit novému prostředí, musely se odstěhovat od kamarádů a podobně.

Marek se také pořád nemůže zbavit jistého pocitu viny po rozpadu své první rodiny. Vždycky se považoval za tahouna a lídra, že to nakonec nevyšlo proto vnímá především jako své vlastní osobní selhání: „Svědomí a pocit viny jsou strašné věci. Člověk pak třeba zahrnuje bývalého partnera nějakou péčí, například finanční, jen z pocitu viny,“ přiznal.

Divoké mládí

Dnes už se Marek usadil a, jak sám říká, má ženu, kterou si vysnil. A nejspíš se mu vyhne i krize středního věku, protože, jak se zdá, v mládí se vybouřil, jak zákon káže. V Chebu, odkud pochází, vymetal diskotéky a přátelil se s kdekým, třeba s prostitutkou Angie: „Byla to chytrá holka, která bohužel ulítla na drogách. Nic jsem s ní neměl, jen jsme si povídali,“ vzpomínal

Sám prý kdysi jezdil na prkně a neodmítl i nějakého toho jointa. Dnes už by nicméně nejspíš kickflip neustál, protože skejťáckou minulost nechal dávnou za sebou. Později změnil styl, nosil zlaté řetězy a roláky. A dnes je z něj zase úplně jiný člověk.