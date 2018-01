Jednání imunitního výboru: Babiš a Faltýnek mají odklad, Němcová práskla dveřmi

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek dostali možnost vyjádřit se před sněmovním mandátovým a imunitním výborem k případu Čapí hnízdo v úterý příštího týdne. Dnes výbor debatu o policejní žádosti o jejich vydání k trestnímu stíhání přerušil, řekl novinářům po jednání jeho předseda Stanislav Grospič (KSČM).

Postup schválený většinou členů výboru by mohl ovlivnit středeční schůzi dolní komory k vyslovení důvěry Babišovu jednobarevnému menšinovému kabinetu. Někteří poslanci avizovali, že budou navrhovat její přerušení. Chtějí, aby bylo dřív známo doporučení výboru, zda by sněmovní plénum mělo Babiše a Faltýnka k stíhání vydat, nebo ne.

"O tom bude zítra (ve středu) sněmovna určitě hlasovat," řekl novinářům předseda STAN Petr Gazdík. Podobně se vyjádřil také šéf pirátské frakce Jakub Michálek.

Naopak například člen výboru za KDU-ČSL Marek Výborný se nedomnívá, že by dnešní rozhodnutí výboru mělo na středeční schůzi bezprostřední vliv. Obdobně se vyjádřil také Grospič. "Osobně si myslím, že ty dvě věci spolu nesouvisí," poznamenal.

Babiš s Faltýnkem požádali o odklad slyšení kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), dnes nedorazili. Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli seznámit teprve dnes. Pokud by se Babiš s Faltýnkem nedostavili ani za týden, výbor by mohl navzdory tomu dát plénu doporučení, uvedl Grospič. Nevylučuje to ani poslankyně ANO Taťána Malá.

"Pakliže by se omlouvali a neměli k tomu úplně jasný a pádný důvod, tak já jsem pro, nechť mandátový a imunitní výbor na dalším jednání rozhodne," řekla.

Před členy výboru dnes předstoupili policejní vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat. Podle Výborného byli oba vstřícní a odpověděli na všechny dotazy.

Malá uvedla, že Nevtípil ani Šaroch nerozptýlili možné pochyby o tom, že jde o politicky motivovanou kauzu. Policista podle ní nemluvil pravdu, když tvrdil, že obhájce teď neměl zájem nahlédnout do spisu. Z korespondence mezi nimi jasně vyplývá opak, uvedla.

Michálek soudí, že se začíná tvořit hlasovací koalice ANO a SPD Tomia Okamury, která bude proti Babišovu vydání ke stíhání. Malá se proti takové interpretaci hlasování o dalším odkladu jednání výboru ohradila.

Ačkoli část členů výboru popisovala atmosféru při jednání jako pracovní, někteří připouštěli, že nebyla příjemná. Padlo i slovo "hrozná". Poslankyně Miroslava Němcová (ODS) z jednání odešla velmi rychle, a dokonce za sebou práskla dveřmi. "Paní poslankyně Němcová je dáma a je citlivá na buranské chování, takže já jejímu projevu rozumím," podotkl předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Policie obvinila Babiše a Faltýnka už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.