Xaver Veselý a 121 dalších kandidátů. Kdo se chce stát radním televize a rozhlasu

Devadesát kandidátů na šest míst v Radě České televize, dalších 32 na dvě uvolněná místa v Radě Českého rozhlasu. Dohromady 122 kandidátů se chce stát radními veřejnoprávních institucí, sněmovna je vybere v březnu. Seznam uchazečů ve čtvrtek zveřejnil volební výbor sněmovny, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Do Rady ČT podle očekávání kandiduje moderátor Luboš Xaver Veselý, nominovaný think-tankem Centrum pro občanské svobody Václava Klause ml.

Veřejné slyšení kandidátů proběhne ve dnech 4. až 6. února.

O znovuzvolení do Rady ČT se uchází pět ze šesti stávajících členů, kterým mandát vyprší na konci března. Jmenovitě jde o nynějšího předsedu Jana Bednáře a dále Luboše Beniaka, Vratislava Dostála, Michaela Hausera a Vlastimila Venclíka. Ivana Levá mandát obhajovat nebude.

Mezi kandidáty do Rady ČT najdeme další známá jména – nechybí například bývalý šéf zpravodajství ČT Roman Bradáč, šéf Syndikátu novinářů Adam Černý, expert na léčbu závislostí Ivan Douda, ústecký podnikatel Martin Hausenblas, novinář Roman Lipčík, ekonom Vladimír Pikora, bývalý poradce premiérů Topolánka a Fischera Martin Schmarz nebo hokejista a bývalý poslanec Jiří Šlégr.

Kompletní seznam uchazečů do Rady ČT najdete zde.

V radě veřejnoprávního rozhlasu chtějí usednout například LGBT aktivista Jiří Hromada, ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků, historik Petr Placák, hudebník Antonín (Felix) Slováček nebo olympionik David Svoboda.

Mandát v radě obhajuje Hana Dohnálková, druhý končící, Jiří Vejvoda, se už naopak neuchází.

Kompletní seznam uchazečů do Rady ČRo najdete zde.

Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do 20. ledna, tedy do pondělní půlnoci. Celkový počet kandidátů bude postupně zúžen tak, aby na jedno volné místo připadali vždy tři uchazeči. Do závěrečné sněmovní volby postoupí 18 kandidátů o místa v televizní radě a šest kandidátů o pozice v radě rozhlasu.

Stejně jako v minulých volbách je seznam nominujících organizací přehlídkou organizací, které mají vazbu na mediální svět v ČR nebo pocházejí z akademické či kulturní sféry, tak i spolků, které se věnují například sportu nebo turistice.

Moderátora Lubomíra Veselého, známého pod uměleckým jménem Luboš Xaver, nominoval stranický think-tank Trikolóry Centrum pro občanské svobody. Tento spolek založil v roce 2016 Václav Klaus mladší a sídlí na stejné adrese jako Klausovo hnutí Trikolóra. Už několik let podle webu ani podle Facebooku nevyvíjí spolek žádnou viditelnou vlastní aktivitu. Kontaktní osobou institutu je poslanecký asistent Klause juniora Daniel Kolář. Právě Trikolóra před několika dny Xavera Veselého v kandidatuře do Rady ČT veřejně podpořila. Sám moderátor naopak loni v XTV Klausovi mladšímu řekl, že „má jistý jeden hlas“.

Mezi nominujícími spolky dál najdeme například Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz, Sportovní klub dětí a mládeže Děčín, TJ Elektrárna Mělník, Spolek pro navrácení sochy TGM do Ostravy, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, HC Litvínov, Sportovní klub Basketbal Rokycany, svého zástupce chce mít i Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a Český klub zlatokopů.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky