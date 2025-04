Elektrokolo po zimě? Připravte ho na sezónu jako profík

23. 4. 2025 – 6:28 | Zprávy | Žanet Ka

Sluneční paprsky lákají ven a vaše elektrokolo by na to mělo být připravené. Než se vydáte na cyklostezku, do práce nebo na horský trail, dejte mu trochu péče. Odmění se vám spolehlivostí, delší životností i hladkým výkonem.

Nejde jen o řetěz a pláště Příprava elektrokola po zimě zahrnuje víc než jen dofouknutí pneumatik a kapku oleje na řetěz. Zásadní roli hraje baterie- srdce každého elektrokola. A ta si žádá speciální zacházení. „Pro udržení co nejvyšší kapacity akumulátoru výrobci doporučují skladovat elektrokolo s nabitím mezi 30 až 60 %, což odpovídá dvěma až třem diodám na indikátoru baterie,“ vysvětluje Richard Gasperotti, profesionální e-biker a ambasador Bosch eBike Systems. Skladování s plně nabitou nebo téměř vybitou baterií sice nevede ke katastrofě, ale její kapacita tím může rychleji klesat. A kam s kolem přes zimu? Rozhodně ne do obýváku. „Lepší než pokojová teplota je sklep nebo garáž- ideálně 0 až 20 °C v suchém prostředí, nebo 10 až 20 °C ve vlhkém,“ dodává Gasperotti. Magazín Morava slaví šampiony vín! Valtice vybraly to nejlepší a ochutnat můžete i vy Nabíjejte s rozumem Co nabíjení- můžete rovnou vyrazit? Většinou ano. Moderní lithium-iontové baterie zvládnou klidně i několik měsíců nečinnosti. „Po zimní pauze není nutné hned dobíjet. Pokud ale plánujete delší výlet, baterii klidně zapojte tak, jak je,“ říká Gasperotti. Dobrou zprávou je i to, že moderním akumulátorům nevadí přerušované nabíjení ani dobíjení v jakémkoli stavu. A co software? Pokud jste elektrokolo přes zimu ani nezapli, zkontrolujte, zda nemá chuť na update. Například s aplikací Bosch eBike Flow snadno aktualizujete firmware a zlepšíte výkon motoru i celkové chování kola. Baterii, která už dosloužila se rozhodně nesnažte opravovat sami doma. „Vadnou baterii předejte specializovanému prodejci. Recyklací vracíte cenné materiály zpět do výroby- až 71 % látek lze znovu využít,“ připomíná Gasperotti. 7 věcí, které zkontrolovat dřív, než šlápnete do pedálů 1. Pneumatiky Po zimě bývá tlak v pláštích nízký. Zkontrolujte doporučený tlak na bočnici a dofoukněte podle typu terénu. Nezapomeňte ani na vzorek a stav plášťů- popraskané nebo sjeté vyměňte. 2. Brzdy Elektrokola jsou těžší, a tak brzdy trpí víc. Pískání, zhoršený účinek nebo měkký chod jsou signálem na výměnu destiček. Kotouče očistěte izopropylalkoholem. 3. Řetěz a řazení Použijte speciální mazivo na elektrokola, například od české značky BikeWorkX. Zkontrolujte opotřebení řetězu měrkou, upravte dorazy přehazovačky, případně napnutí lanka. 4. Elektronika Proklepněte kabely a konektory. Pokud aplikace nabízí diagnostiku, projeďte si ji před první jízdou. 5. Pohonný systém Využijte jarní servis na kontrolu motoru a softwaru- moderní systémy jsou často „chytré“ a rády si říkají o update. Zprávy Počet nehod elektrokol strmě stoupá, často s tragickými následky: Češi pijí, čipují a nenosí helmu 6. Výbava a doplňky Pumpička, sada na lepení, nářadí? Mějte po ruce základ. A taky helmu. Bez ní raději ani metr. Baterie Nechte si po sezóně zkontrolovat i stav baterie- u některých značek lze vyčíst, kolik má „naježděno“ a v jakém je zdraví. Po přípravě vyrazte na bezpečnou zkušební jízdu Vyzkoušejte všechny režimy asistence, funkčnost brzd, řazení i odezvu motoru. Pokud něco nefunguje, jak má, obraťte se na servis- předejdete tak překvapením v terénu. Chcete si sezónu užít naplno a bez starostí? Udělej si rychlý „check-up“ kola nebo ho rovnou svěřte odborníkům na diagnostiku. Ať už vás čekají víkendové výlety, každodenní dojíždění nebo sportovní výzvy, dobře připravené elektrokolo vám je pomůže zvládnout bezpečně a s lehkostí.