Hromadný home office: Největší pracovní experiment

MAGAZÍN - Magazín autor: Jaroslav Bican

Snad nikdy jindy nepracovalo tolik lidí mimo své pracoviště či kancelář jako v současné době. Pandemie koronaviru tak může dát podnět k rozvoji práce na dálku. Vše záleží na tom, jestli převáží její výhody a firmy a jejich pracovníci objeví kouzlo, o kterém průkopníci práce na dálku už dlouho s nadšením hovoří.

Během několika málo týdnů se náš život zásadně změnil. Školy jsou zavřené. Platí opatření na omezení pohybu a velké množství lidé pracuje na home office. Mnoho společností tak velmi rychle vytvořilo svým zaměstnancům postupy, jak pracovat z domova.

Ti, kteří dlouhodobě hovoří o výhodách práce na dálku, mohou zajásat: Teď všichni uvidí, jak skvělý a úžasný je tento způsob práce a jaké přednosti má. Skutečně práce z domova ještě nikdy neměla takovou příležitost se uplatit. Jde o obrovskou šanci ukázat, že funguje a její výhody převažují.

Jaké jsou tedy důvody pracovat na dálku i v době, kdy nám nehrozí pandemie? Někteří její propagátoři poukazují na to, jak jim umožnila zvýšit příjmy i produktivitu. Oceňují, že jim umožnila převzít za svůj čas větší zodpovědnost, lépe plánovat a využívat hodiny, kdy jsou nejvíce produktivní. V neposlední řadě rovněž zdůrazňují, kolik času a velmi často i nervů člověk ušetří bez každodenního dojíždění na pracoviště.

Velký boom práce na dálku

Velmi často se také vyzdvihuje možnost pracovat prakticky odkudkoli. Člověk za normálních okolností, což dnes bohužel neplatí, může cestovat po celém světě a pracovat chvíli z Japonska, pak několik týdnů z Peru a potom si například zaletět do Kanady.

Existují dokonce programy jako například Remote Year, které lidem pracujícím na volné noze nebo těm, jejichž práce nevyžaduje být na jednom místě, umožňují měnit místa pobytu a cestovat. Na této platformě existuje mnoho komunit, které přišly na to, jak plnit své pracovní povinnosti a dodržovat termíny, ať už jsou kdekoli na světě.

Práce na dálku v posledních letech zažívala velký rozkvět nejen díky technologiím, ale také poptávce pracovníků po flexibilitě na pracovišti. Například ve Spojených státech narostla práce na dálku mezi rokem 2005 a 2017 o 159 procent. Zatímco v roce 2005 pracovalo tímto způsobem 3,9 milionu lidí, podle posledních průzkumů je to 4,7 milionu - tedy 3,4 procenta z celkové populace.

Pandemie koronaviru sice není nejlepší okolnost, která by mohla přimět firmy zavádět práci na dálku, přesto může tento trend dále prohloubit a podpořit. Společnosti, které ji dosud neumožňovaly, mohou objevit její možnosti a zjistit, že na ni mohou bez obav najet.

Ušetřený nájem za kanceláře

Vzhledem k tomu, že současná situace vystavuje práci mimo jejich běžná pracoviště velké množství lidí, může se stát i to, že řada z nich si zvykne na výhody, které tato forma práce přináší. Ať už jde o celkově větší autonomie, zmíněnou absence dojíždění nebo třeba i méně rozptylování než v open space s mnoha dalšími kolegy. Byť u většiny těch, kteří se současně musí starat o své děti nechodící do školy, to neplatí.

Poté co pandemie odezní a podniky se začnou vracet do normálu, může se proměnit to, na co lidem v práci záleží. Mohou začít dávat přednost zaměstnáním s možností flexibilní práce z domova před těmi, které takový benefit nenabízejí.

Firmy, které nyní čelí výzvě spojené s prací na dálku, možná zvýší svou flexibilnost, zdokonalí své technologie a kybernetickou bezpečnost a znovu se podívají na své operační procesy. Pro společnosti, jejichž zaměstnanci nepracují z kanceláře, je velkým přínosem také to, že si nemusí pronajímat tolik kancelářských prostor. Peníze, které tak ušetří, mohou investovat do svých pracovníků a například jim zvýšit mzdy.

Příležitost se totálně zdiskreditovat

Ve skutečnosti je pandemie velkou příležitostí, která by mohla probudit společnosti, jež se něčím takovým dosud nezabývaly. Některé možná zjistí, že práce na dálku je pro ně nejen reálnou možností, ale i nutností pro pokračování jejich podnikání.

To, co dnes zažíváme, je největší experiment s home office na světě, který by mohl nabourat přetrvávající představu, že lidé nejsou schopní být produktivní mimo tradiční kanceláře. Koronavirus tak může ukázat, jak úspěšná a udržitelná práce na dálku může být.

Ovšem může nastat i pravý opak. Home office spojený s omezením pohybu a s dětmi pobíhajícími za zády může pracovníky, kteří na tuhle formu práce nebyli připraveni, po několika týdnech či dokonce měsících docela odrovnat a znechutit. Zvlášť v kontextu celkového stresu, který dnes všichni zažíváme.

Na jednu stranu tak může jít o příležitost, může to však být i období, kdy se práce na dálku v očích některých totálně zdiskredituje a ještě se rádi a s radostí vrátí za svůj pracovní stůl v kanceláři. Všechno se odvine od toho, jak současnou situaci zvládneme a zda i firmy a školy vyjdou vstříc těm, kteří dnes pracují z domova.