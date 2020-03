Haranténa, šopokalypsa, naroušitel. Jak koronavirus obohatil slangovou češtinu

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Sedmnáct a půl tisíce slov v tuto chvíli obsahuje unikátní webový slovník slangové řeči Čeština 2.0. Tvoří ho sami uživatelé, kteří do něho jen za poslední týden přidali přes 150 nových slov. Většina z nich se přirozeně týká koronavirové epidemie a opatření s ní spojených, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Námátkou covidiot je člověk, který nerespektuje nařízená bezpečnostní opatření.

Webový slovník Čeština 2.0 vznikl v roce 2008 a už před časem stal součástí webarchivu Národní knihovny. Tedy jakéhosi památníku českého internetového písemnictví – digitálního archivu českých webových zdrojů, které jsou uchovávány pro příští generace.

Zakladatel Češtiny 2.0 Martin Kavka říká, že první slovo, které se týkalo koronaviru, do slovníku přibylo letos na konci ledna. Skoronavirus. Označovalo chřipku tak silnou, že má člověk podezření, zda to náhodou není koronavirus.

"Tehdy jsme koronavirus ještě ani neuměli pořádně vyslovit, měli jsme z něj legraci a roušku nosili furt jenom doktoři. S prvním nakaženým se to ale zlomilo a to, co se stalo pak, byla neuvěřitelná jízda. Nejenže jsme se naučili nosit hadr na tváři (#rouškyvšem!), ale zároveň jsme během posledních dvou měsíců vytvořili desítky zbrusu nových, čistě koronavirových slov. A povedených! K tomu navíc přibyly nové významy starších výrazů," říká Kavka s tím, že nic podobného za celou více než jedenáctiletou existenci slovníku nezažil.

"Žádná jiná událost tak nerozhýbala veřejné dění a spolu s ním i tvůrce nových slov. Hesla přibývají neuvěřitelným tempem a každé z nich je jako milostný dopis češtině. Ve většině z nich je skrytá hravost a radost ze slovního kouzlení," říká sběratel slangových výrazů

Pokud si chcete karanténní čas trochu odlehčit, přinášíme kratší výběr. Další termíny pak najdete třeba zde.

haranténa – nucený pobyt dětí doma po uzavření škol kvůli koronaviru

ekoronomika – ekonomika silně zasažená koronavirovou pandemií

na adama – bez roušky, s odhaleným obličejem

kolonavirus – rozrůstající se kolony na dálnicích kvůli uzavřeným hranicím

tryskáčový mor – přenosná nemoc, rychle se šířící kvůli snadnému cestování po celém světě

šopokalypsa – prázdné regály v supermarketech kvůli nákupní horečce a strachu z nedostatku zboží kvůli koronavirové epidemii

koronamóda – stylová rouška jako módní doplněk v době koronavirové epidemie

chrchelné prázdniny – nečekané volno ve škole kvůli šíření koronaviru

pandemagog – papaláš zneužívající paniky okolo pandemie koronaviru k dosažení politických cílů

divoch – pacient pozitivně testovaný na koronavirus; podle názvu nemoci Covid-19, psaného pozpátku

žíznivé okno – provizorní výčep zřízený kvůli opatření proti šíření koronaviru

virokracie – soubor vládních opatření, přijatých s cílem zabránit pandemii koronaviru

korouška – vlastnoručně vyrobená ochranná pomůcka na nos a ústa v době pandemie koronaviru

dabovat roušku – říkat ostatním, co se děje pod rouškou (např. směju se, šklebím se, vyplazuju jazyk)

kontravirus – alkohol užívaný v pravidelných malých dávkách jako opatření proti koronaviru

viruspárty – párty v době koronavirové karantény, případně spojená se šířením nákazy

naroušitel – člověk, který se pohybuje v době koronaviru na veřejných místech bez roušky

koronašmejd – podvodný prodejce, vydělávající na panice z koronaviru

koronavirál – mohutně sdílený příspěvek na sockách, týkající se koronaviru

koronovační klenoty – roušky a respirátory jako ochranné pomůcky před koronavirem

nemaskačenko – člověk, který si během koronakrize nezakrývá ústa a nos, když je ve veřejných místech

mateřírouška – ochrana obličeje při koronavirové epidemii ušitá maminkou

koronarasismus – odpor vůči občanům ze zemí nejvíce postižených koronavirem (Čína, Itálie apod.)

koronafest – akce s limitovanou účastí návštěvníků v době koronavirové epidemie

koronabírus – stav, kdy jde člověk na jedno pivo a chytne slinu na spoustu dalších; z něm. Bier (pivo)

rouškomat – prodejní automat na roušky

přeprsk – kýchnutí tak silné, že kapénky protlačíte skrz ochrannou roušku

jednorožec – člověk s respirátorem nebo rouškou na čele (např. kvůli kouření, pití, telefonickému hovoru apod.)

nákazník – návštěvník obchodu, potenciálně nakažený koronavirem

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky