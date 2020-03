Když máte děti a také koronavirus: Jak to zvládnout?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jaroslav Bican

Každý rodič to zná, péče o děti není jednoduchá. Hotová noční můra však nastane, když onemocníte, nebo dokonce když onemocní také váš partner. Ať už jde o "obyčejnou" chřipku, nebo o korona virus, máme pro vás pár základních rad, jak to co nejlépe zvládnout.

Starat se o děti, zvlášť pokud jsou malé, je samo o sobě náročné. Ještě mnohem těžší je o ně pečovat, když onemocníte. Pro takový případ je dobré mít plán a počítat i s horším scénářem. Pokud ve stejnou dobu onemocní také váš partner, nebo dokonce pokud oba skončíte v nemocnici, je třeba předem určit, kdo se postará o vaše děti.

V současné době je největším strašákem koronavirus. Pokud byste ho měli a chytl by to také váš partner, velmi pravděpodobně budou nakažení též vaše ratolesti. To vylučuje, abyste je svěřili do péče prarodičům. Starší lidé patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Tato onemocnění snáší nejhůře a je u nich nejvyšší riziko komplikací. Ideální je domluvit se dopředu s mladšími ročníky z rodiny, v nejlepším případě se svými sourozenci, tedy tetami a strýci dětí.

Ať už nastane jakákoli situace, udělejte si krizový plán, abyste věděli, kdo se postará nejen o vaše děti, ale třeba i psa. Vytipujte si přátele nebo členy rodiny, kteří jsou méně ohrožení a mohli by vám pomoci. Jejich telefonní číslo mějte na viditelném místě, aby se s nimi v případě nutnosti mohl kdokoli spojit.

Hlavně se postarat o stravování

Pokud průběh onemocnění u vás či vašeho partnera nebude vyžadovat hospitalizaci, v ideálním případě se izolujte. Přestože průběh vašeho onemocnění nemusí být vážný, můžete se dostat do stavu, kdy péči o potomky budete zvládat hůř nebo ji nezvládnete vůbec.

Když nejsou nemocní oba rodiče nebo jsou vaše děti dostatečně staré a samostatné, nemusí to být zas takový problém. Jestliže se od vás nakazí váš partner, nemoc u něj nejspíš udeří až poté, co se vám o něco uleví. V takovém případě se v péči o děti jednoduše prostřídáte podle toho, komu je zrovna lépe.

Předně je nutné vyřešit, co budou vaše děti jíst. V době, kdy chodí do školy a stravují se ve školní jídelně, tato starost z velké části odpadá. Pokud zůstávají doma, mohou vypomoci prarodiče, kteří něco navaří a donesou vám to za dveře.

Situaci vám také mohou usnadnit různé donáškové služby. Když je to nutné, vaše děti jsou malé nebo váš partner není k dispozici, můžete požádat o pomoc někoho z přátel nebo sousedů.

Výraznou pomocí může být také to, když se starší sourozenec dokáže alespoň zčásti postarat o svého mladšího bratříčka či sestřičku. Ohřeje mu pokrm, připraví mu ho na talíř nebo ho dokonce zvládne nakrmit.

Jak zabavit své radolesti

Starost o děti tím ovšem samozřejmě nekončí. Stejně tak je nutné je zabavit. Není nic horšího než vysoké teploty, bolest kloubů, hlava v jednom ohni a k tomu neposedné děti, které si urgentně žádají vaši pozornost.

Co dělat? Opět záleží na věku dítěte. Starší se pravděpodobně zabaví sami. Není čas si hrát na hrdiny, takže jim s klidným svědomím dopřejte víc času u počítače nebo s telefonem. Horší to může být u menších dětí. Jejich oblíbené hračky je velmi rychle omrzí. Na nějakou dobu mohou zafungovat animované seriály ať už na Youtube či jinde.

Ideální je, pokud se děti dovedou zabavit samy mezi sebou. Hrají si spolu, vystačí si samy a nepotřebují vaši asistenci. Někdy nás naše starší děti dokážou hodně překvapit, nakolik jsou vnímavé k tomu, že jsme nemocní, a zabaví mladšího sourozence, abyste se v klidu mohli vyležet.

Užitečné také je, když víte, co na vaše děti zabírá. Jsou takové, kterým stačí dát do ruky knížku a hodiny o nich nevíte. A to dokonce ani musí umět číst. Stačí, když má kniha hodně obrázků a zbytek už zajistí bohatá dětská fantazie. Pomoct si můžete také novými hračkami, které objednáte z eshopu.

Zoologická zahrada a velký kus dortu

Největší neklid dětem v každém případě nepřinese ani tak nuda, jako spíš strach o vás. Snažte se proto své dítě uklidnit a ukonejšit. Důležité je zachovat klid a nepropadat panice, nezvyšovat zbytečně hlas. Někdy může stačit, když dítě ujistíte, že všechno bude v pořádku, nic se neděje. Stačí počkat několik dní a vše bude jako dřív a vyrazíte spolu zase na procházku nebo na hřiště.

Můžete také vymyslet něco, na co by se vaše dítě mohlo těšit, až se uzdravíte, a čím ho můžete motivovat.

Pořád ale platí, že nejméně vítaná varianta je, když oba rodiče onemocní naráz. Nejlepší způsob, jak se tomu pokusit zabránit, je pečovat o sebe. Ačkoli je nyní doba velmi náročná a kromě obav z koronaviru čelíme též strachu z nejisté ekonomické budoucnosti, dbejte na kvalitní stravu, cvičení a vydatný spánek.

Hlavní je, aby se rodiče starali o své duševní a fyzické zdraví tak, aby byli schopní se postarat o své děti i sebe navzájem. Na chvíli si sednout, natáhnout si nohy a nic nedělat může být sice v rozporu s vašimi rodičovskými instinkty, ovšem nejlepší způsob, jak zajistit, aby vaše děti zůstaly zdravé a v bezpečí, je, když budete zdraví a fit i vy.