Geologové u vytržení: Po letech spánku vybuchl největší kyselý gejzír na světě
9. 3. 2026 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke
Podívaná, jaká se nám už dlouho nenaskytla. Slavný gejzír se po letech probudil ze spánku a opět tryská k obloze.
V americkém národním parku Yellowstone se nedávno odehrála věc, se kterou se geologové i návštěvníci museli na dlouhé roky rozloučit. Gejzír Echinus, největší svého druhu, začal po letech klidu opět vybuchovat, píše ABC News.
Erupce se nyní přicházejí každé 2 až 5 hodin. V dobách největší aktivity před lety sice gejzír vybuchoval ještě častěji, i tak se ale jedná o probuzenou aktivitu poté, co gejzír šest let nedělal vůbec nic.
Echinus je unikátní ne kvůli své velikosti (erupce momentálně dosahují výšky 6 až 9 metrů, což pořád není málo, ale v Yellowstonu najdeme i větší obry), ale především díky jedinečnému složení vody.
Je totiž velmi kyselá: Má pH 3,3 až 3,6, což odpovídá například pomerančovému džusu nebo slabšímu octu. Kyselé gejzíry jsou přitom extrémně vzácné, protože kyselá voda většinou rozpouští horniny v podzemí, potrubí gejzíru se časem rozpadne a gejzír zanikne.
V případě Echinu je ale podzemní voda neutrální a kyselost vzniká až směsí s kyselými plyny, takže voda není dost agresivní na to, aby dokázala poškodit samotný gejzír.
Jezírko si také nespletete: Má kolem dokola výrazný červený prstenec kvůli minerálům s obsahem železa, hliníku a arsenu. Erupce trvají většinou několik minut, po nichž se trysk vody o teplotě zhruba 70 °C zase uklidní, jezírko se vyprázdní a pomalu se znovu naplňuje.
Vědci upozorňují, že je pravděpodobné, že aktivita nevydrží dlouho a možná už v létě ustane. Kdo by tak chtěl vidět Echinus v akci, měl by do Yellowstonu zamířit co nejrychleji.
Jednalo by se vůbec o zajímavý výlet, protože Yellowstone je jak geologická laboratoř planety: V parku najdete neuvěřitelných víc než 10 000 hydrotermálních útvarů a 500 gejzírů. Větší koncentrace není k vidění nikde jinde na světě.
Pro běžné návštěvníky nesmírně působivá podívaná, pro geology především připomínka, že Yellowstone je stále velmi živý systém. Pod povrchem se přelévá tlak, voda i pára hledají nové cesty a gejzíry utichají a probouzejí se, jak se jim zrovna líbí.
Odborníci nicméně zdůrazňují, že erupce gejzírů nemá žádnou spojitost se zvýšeným rizikem vulkanické aktivity. Není se tak čeho bát.
Erupce Echinu z roku 1989: