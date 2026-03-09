Dnes je pondělí 9. března 2026., Svátek má Františka
Babiš s Červeným dnes představí změny v programu Nová zelená úsporám

9. 3. 2026 – 8:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Babiš a Červený zdroj: Profimedia
Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) dnes odpoledne na tiskové konferenci představí změny v programu Nová zelená úsporám.

Vláda dříve uvedla, že se program musel upravit, neboť bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) nadhodnotil příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí (SFŽP), z nějž byl program financován. Briefing se má konat bezprostředně po skončení Rady pro využití výnosů z dražeb emisních povolenek.

Vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je téměř o polovinu méně, než plánoval předchozí kabinet. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) v únoru v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce zmínil, že by na Novou zelenou úsporám mohly být vyhrazeny čtyři miliardy korun, možná i více.

Program funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a ke snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.

Ekologové a experti dříve upozorňovali na kladné přínosy programu, jako jsou energetické úspory pro rodiny, které by na opatření finančně nedosáhly bez pomoci formou dotace, a vyzývali k jeho pokračovaní. To ve svém předvolebním programu slibovalo hnutí ANO. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) byl program jedním z nástrojů, kterým vláda reagovala na energetickou krizi.

Za dobu svého fungování program podpořil na 600.000 domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

