Pod hladinou oceánu se děje něco znepokojivého: Vědci popisují skrytou hrozbu
15. 1. 2026 – 15:08 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová
Představte si moře, které se přes noc promění v temnou prázdnotu. Žádné světlo, žádná fotosyntéza, žádná šance růst. A teď si představte, že tohle se opravdu děje a někdy trvá týdny, jindy celé měsíce.
Vědci tento jev poprvé pojmenovali. Říkají mu „mořské temné vlny“ a podle nových výzkumů představují jednu z nejnebezpečnějších, ale zároveň nejméně viditelných hrozeb pro oceány.
Když oceán zhasne
Zatímco na pevnině nás zneklidňují blackouty elektřiny, pod hladinou oceánu probíhá jiný, mnohem tišší výpadek. Světlo, na kterém závisí celé mořské ekosystémy, může náhle zmizet.
Příčiny? Bouře, sesuvy sedimentů, kalná voda, masivní květy řas, odtok z pevniny. Výsledek je ale vždy stejný: mořské dno se ocitne v téměř úplné tmě.
A bez světla není život.
Řasy, trávy, korály: bez světla umírají
„Světlo je pro oceán to, co kyslík pro člověka,“ vysvětlují biologové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. Lesy chaluh, mořské trávy i korály potřebují světlo k fotosyntéze. Když zmizí, přestávají růst. A pokud tma trvá příliš dlouho, jednoduše hynou.
Nové studie ukazují, že i krátké epizody podvodní tmy mohou mít dlouhodobé následky. Nejde o pomalé chřadnutí – někdy stačí dny.
Vědci poprvé spojili data z celého světa
Mezinárodní tým analyzoval desítky let měření z pobřeží Kalifornie i Nového Zélandu. Výsledky jsou znepokojivé:
- temné vlny se objevují častěji, než se čekalo
- některé trvají jen pár dní, jiné více než dva měsíce
- v některých oblastech bylo světlo na mořském dně téměř nulové
Podél novozélandského pobřeží vědci zaznamenali desítky takových událostí – často po extrémních bouřích nebo cyklonech.
Krátká tma, dlouhé následky
Mořské temné vlny neovlivňují jen rostliny. Mění i chování ryb, žraloků a mořských savců. Narušují orientaci, lov, migraci i celé potravní řetězce.
„Když světlo zmizí, oceán se nechová normálně,“ upozorňují autoři studie. A pokud se tyto epizody budou opakovat, mohou zásadně změnit podobu pobřežních ekosystémů.
Nový varovný systém pro oceány
Vědci nyní vytvořili první rámec, který umožňuje tyto temné vlny měřit, porovnávat a sledovat po celém světě – podobně jako už dnes sledujeme mořské vlny veder, okyselování nebo úbytek kyslíku.
Je to další signál, že oceány čelí kombinovanému stresu, který není vždy vidět z pláže.
Oceán pomalu tmavne - je to hrozba?
Mořské temné vlny nemají dramatické záběry ani titulky plné ohně, ale jejich dopad může být ničivý.
A možná právě proto jsou tak nebezpečné.
Protože zatímco my se díváme na hladinu, pod ní se může odehrávat noc, ze které už se některé ekosystémy neprobudí.