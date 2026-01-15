Dnes je čtvrtek 15. ledna 2026., Svátek má Alice
Počasí dnes 0°C Zataženo

Pod hladinou oceánu se děje něco znepokojivého: Vědci popisují skrytou hrozbu

15. 1. 2026 – 15:08 | Zpravodajství | Jana Szkrobiszová

Pod hladinou oceánu se děje něco znepokojivého: Vědci popisují skrytou hrozbu
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Představte si moře, které se přes noc promění v temnou prázdnotu. Žádné světlo, žádná fotosyntéza, žádná šance růst. A teď si představte, že tohle se opravdu děje  a někdy trvá týdny, jindy celé měsíce.

Vědci tento jev poprvé pojmenovali. Říkají mu mořské temné vlny  a podle nových výzkumů představují jednu z nejnebezpečnějších, ale zároveň nejméně viditelných hrozeb pro oceány.

ChatGPT Image 15. 1. 2026 12_14_27
Magazín
Opilí bez kapky alkoholu: Lékaři popsali vzácný syndrom

Když oceán zhasne

Zatímco na pevnině nás zneklidňují blackouty elektřiny, pod hladinou oceánu probíhá jiný, mnohem tišší výpadek. Světlo, na kterém závisí celé mořské ekosystémy, může náhle zmizet.

Příčiny? Bouře, sesuvy sedimentů, kalná voda, masivní květy řas, odtok z pevniny. Výsledek je ale vždy stejný: mořské dno se ocitne v téměř úplné tmě.

A bez světla není život.

profimedia-0999635696
Zpravodajství
Lékaři čekali měsíce. Teď je jasno: zásah do genů zachránil kojenci život

Řasy, trávy, korály: bez světla umírají

Světlo je pro oceán to, co kyslík pro člověka,“ vysvětlují biologové z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře. Lesy chaluh, mořské trávy i korály potřebují světlo k fotosyntéze. Když zmizí, přestávají růst. A pokud tma trvá příliš dlouho, jednoduše hynou.

Nové studie ukazují, že i krátké epizody podvodní tmy mohou mít dlouhodobé následky. Nejde o pomalé chřadnutí – někdy stačí dny.

ChatGPT Image 14. 1. 2026 10_12_04
Magazín
Leží vám kočka v noci na hlavě? Tímto způsobem vám dává jasně něco najevo

Vědci poprvé spojili data z celého světa

Mezinárodní tým analyzoval desítky let měření z pobřeží Kalifornie i Nového Zélandu. Výsledky jsou znepokojivé:

  • temné vlny se objevují častěji, než se čekalo
  • některé trvají jen pár dní, jiné více než dva měsíce
  • v některých oblastech bylo světlo na mořském dně téměř nulové

Podél novozélandského pobřeží vědci zaznamenali desítky takových událostí – často po extrémních bouřích nebo cyklonech.

profimedia-0422184739
Magazín
Lhala, že je těžce nemocná a bezbranná oběť. Když se pravda provalila, vyrazilo to dech celému světu

Krátká tma, dlouhé následky

Mořské temné vlny neovlivňují jen rostliny. Mění i chování ryb, žraloků a mořských savců. Narušují orientaci, lov, migraci i celé potravní řetězce.

Když světlo zmizí, oceán se nechová normálně,“ upozorňují autoři studie. A pokud se tyto epizody budou opakovat, mohou zásadně změnit podobu pobřežních ekosystémů.

ChatGPT Image 13. 1. 2026 15_32_12
Magazín
Proč vás letušky mile vítají při nástupu do letadla? Ne, nejde jen o zdvořilost

Nový varovný systém pro oceány

Vědci nyní vytvořili první rámec, který umožňuje tyto temné vlny měřit, porovnávat a sledovat po celém světě – podobně jako už dnes sledujeme mořské vlny veder, okyselování nebo úbytek kyslíku.

Je to další signál, že oceány čelí kombinovanému stresu, který není vždy vidět z pláže.

8. 1. 2026 10_56_58
Magazín
Nenápadná bakterie z úst může spustit Parkinsonovu nemoc, varují vědci

Oceán pomalu tmavne - je to hrozba?

Mořské temné vlny nemají dramatické záběry ani titulky plné ohně, ale jejich dopad může být ničivý.

A možná právě proto jsou tak nebezpečné.

Protože zatímco my se díváme na hladinu, pod ní se může odehrávat noc, ze které už se některé ekosystémy neprobudí.

Tagy:
hrozba oceán vlny ekosystém temné tma
Zdroje:
Science Daily, canterbury.ac, uwa.edu.au
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Skandály na zakázku: influenceři pomocí umělé inteligence svlékají celebrity

Následující článek

Továrna vyrábějící hračky Labubu vykořisťuje zaměstnance, tvrdí nevládní organizace

Nejnovější články