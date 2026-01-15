Vědci vstoupili do jeskyně, kam nikdo nevkročil 40 000 let. Nález šokoval celý svět
15. 1. 2026 – 8:42 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jeskyně Gorham’s Cave na Gibraltaru skrývala po desítky tisíc let tajemství, které dnes mění pohled na konec neandertálců. Nové archeologické objevy naznačují, že naši dávní příbuzní zde mohli přežívat mnohem déle, než se dosud předpokládalo, a zanechali po sobě překvapivě bohaté kulturní dědictví.
Na jihu Evropy existuje místo, kde se čas doslova zastavil. Ve strmých vápencových útesech Gibraltarské skály se po desítky tisíc let skrýval tichý svědek lidských dějin, uzavřený před světem prachem, sedimenty a zapomněním. Když archeologové otevřeli jednu z komor jeskynního komplexu Gorham’s Cave, nevstoupili jen do prostoru, kam se nikdo nepodíval 40 000 let, ale také do období, které zásadně přepisuje příběh o konci neandertálců. To, co zde bylo nalezeno, naznačuje, že naši dávní příbuzní nezmizeli náhle a beze stopy, ale dokázali přežívat na okraji tehdejšího světa mnohem déle, než se dosud myslelo.
Gibraltar jako poslední pevnost neandertálců
Komplex Gorham’s Cave leží na východní straně Gibraltaru a tvoří jej čtyři jeskyně vyhloubené do strmých útesů přímo nad mořem. Dnes se jejich vstupy dotýkají pobřeží Středozemního moře, ale v době, kdy je obývali neandertálci, se nacházely dál ve vnitrozemí. Postupné zvyšování hladiny moře tak proměnilo krajinu, kterou zde pravěcí lidé znali a využívali.
Archeologické nálezy ukazují, že neandertálci žili v této oblasti přibližně 100 000 let. Gibraltar byl pro ně ideálním útočištěm, nabízel stabilní klima, dostatek potravy a přístup k moři. Dlouho se předpokládalo, že neandertálci vyhynuli přibližně před 40 000 lety, ale nálezy z Gorham’s Cave tento pohled zásadně zpochybňují. Některé vrstvy naznačují, že zde mohli přebývat ještě před 24 000 lety, tedy v době, kdy už v Evropě dominoval moderní člověk.
Přestože se v jeskyních nenašly žádné kosterní pozůstatky, množství stop lidské činnosti je ohromující. Archeologové zde odkryli kamenné nástroje, ohniště, uhlíky, kosti ryb, tuleňů i delfínů a obrovské množství lastur mořských živočichů. To vše dokládá, že neandertálci nebyli jen lovci suchozemské zvěře, ale dokázali systematicky využívat i mořské zdroje, což svědčí o jejich přizpůsobivosti a schopnosti plánování.
Umění, technologie a jeskyně uzavřená časem
Jedním z nejpřekvapivějších objevů v Gorham’s Cave je abstraktní rytina vyrytá hluboko do skalního podloží. Vzor křížících se linií, nalezený pod vrstvami starými přibližně 39 000 let, je považován za nejstarší známý příklad abstraktního umění na světě. Tento nález zásadně mění představu o myšlení neandertálců a ukazuje, že byli schopni symbolického uvažování a záměrné tvorby bez přímého praktického účelu.
Další výzkumy odhalily i technologickou vyspělost obyvatel jeskyní. V jedné z nich bylo nalezeno ohniště staré asi 60 000 let, které sloužilo k výrobě březového dehtu. Tato lepkavá hmota byla používána k upevňování rukojetí na nástroje a zbraně a její výroba vyžadovala přesnou kontrolu teploty i znalost materiálů. Taková technologie naznačuje předávání znalostí mezi generacemi a dlouhodobou kontinuitu dovedností.
Zcela mimořádným objevem se stala také komora v sousední jeskyni Vanguard Cave, která byla po dobu nejméně 40 000 let uzavřena sedimenty. Uvnitř se nacházely kosti rysa, hyeny a supa bělohlavého, ale také lastura velké homolice, která se přirozeně vyskytuje u mořského pobřeží. Vzhledem k poloze komory je téměř jisté, že ji tam někdo přinesl záměrně. Stáří nálezů jasně ukazuje na neandertálce jako jejich původce.
Gorham’s Cave dnes patří mezi nejvýznamnější archeologické lokality světa a její zápis na seznam světového dědictví UNESCO jen potvrzuje její výjimečnost. Každá další vykopávka přináší nové střípky do mozaiky příběhu o druhu, který nebyl primitivní ani zaostalý, ale inteligentní, přizpůsobivý a kulturně bohatý.
Na okraji Evropy, v jeskyních vytesaných do gibraltarské skály, tak možná žili poslední neandertálci na Zemi. Nezmizeli beze stopy, ale zanechali po sobě tichý, hluboko uložený odkaz, který se k nám vrací až dnes. Gorham’s Cave není jen archeologickou lokalitou, je to místo, kde se minulost znovu nadechuje a nutí nás přehodnotit samotné základy lidských dějin.