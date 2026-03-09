Kruté přiznání: Veronika Žilková se chtěla zabít, zdravotní sestra se jí vysmála
9. 3. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná herečka se podělila o mrazivou historku z mládí, která dokazuje, jak daleko se od dob socialismu posunula péče o duševní zdraví.
Slavná herečka a komička Veronika Žilková odvysílala u příležitosti Mezinárodního dne žen se svou neméně slavnou dcerou Agátou Hanychovou živý přenos, při kterém prozradila spoustu historek. A nešlo jen o rozjařilý humor, z některých řádně zamrazilo.
Už z dřívějška víme, že se Žilková chtěla v sedmnácti stát jeptiškou, což ale nakonec nevyšlo: „Za prvé to bylo zakázané totalitním režimem. Byli u moci komunisté, takže by se muselo jednat o tajné vysvěcení. A za druhé jsem potom potkala první lásku a ta mi to rozmluvila,“ uváděla už před časem pro eXtra.cz.
A to, že na tom nebyla nejlépe a hledala jakýkoliv únik, nyní potvrdila ještě mrazivější vzpomínkou. Když jí bylo sedmnáct a byl shodou okolností právě MDŽ, přišla na ní taková deprese, že uvažovala si sáhnout na život.
„Já jsem na tom byla špatně a chtěla jsem se zabít,“ prohlásila bez příkras.
Místo toho se ale odhodlala vyhledat pomoc. Což, pozor na to, nebylo v tehdejší době zas tak automatické a vyžadovalo to notnou dávku odvahy, protože s psychickými problémy se stále pojilo obrovské stigma.
„Bylo mi blbě a vzpomínám si, že jsem šla na kulaťák na psychoterapii,“ vyprávěla.
Jenže pak s ní bylo naloženo, jak by si nikdo nepřál: „Když jsem tam dorazila a zaťukala na dveře, tak jsem slyšela smích. Poté vylezla vysmátá a ovíněná sestřička a zeptala se mě, co se děje. Řekla jsem, že se chci asi zabít a že potřebuji pomoc. Ona mi na to řekla, že teď slavíme, že mám přijít v pondělí,“ vzpomínala.
Zacházení, po kterém by ledaskdo zůstal stát jak opařený, ale Veroniku naopak vzpružilo: „Dalo mi to jasnou zprávu, že jsem žena a musím si pomoct sama,“ zakončila.