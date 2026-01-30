Inspirovali se u chobotnic! Vědci vyvinuli materiál, který může obrátit svět technologií vzhůru nohama
30. 1. 2026 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke
Vědecký tým se inspiroval kůží chobotnic a přišel s materiálem, který má nečekaně jedinečné vlastnosti.
Chobotnice se pyšní neobvyklou schopností přizpůsobit se okolí a rychle změnit barvu kůže tak, aby zmizely před nebezpečím. Lidé mohli něco podobného jen závidět... Až doteď, zdá se.
Vědci totiž přišli s novým materiálem inspirovaným právě chobotnicemi a zdá se, že biologickou magii těchto tajemných tvorů velmi úspěšně převedli do světa technologií. Tak úspěšně, že studie vyšla v renomovaném časopise Nature.
„Tato zvířata dokážou fyzicky upravovat svá těla na mikroskopické úrovni. A na stejné škále nyní dokážeme topografii, a tedy i vzhled materiálu kontrolovat i my,“ uvádí Siddharth Doshi, hlavní autor doprovodné publikace v tiskové zprávě.
Nový syntetický materiál vznikl prakticky náhodou: Doshi studoval nanostruktury na polymerovém filmu pomocí elektronového mikroskopu a všiml si, že při každém použití zařízení, které používá proud elektronů k vytváření detailního obrazu, mění materiál barvu, což ho mimořádně zaujalo.
Další postup byl jasný: Vědci zkusili elektronovou litografii (tedy techniku, která se běžně používá při výrobě polovodičů) v kombinaci s polymerovým filmem, který bobtná, když pohlcuje vodu. Výsledky odpovídaly dřívějšímu zjištění: Vědci dokázali, že za pomocí paprsku elektronů mohou bobtnání celkem přesně ovládat a vytvářet na polymerovém filmu detailní vzory, které jsou viditelné pouze za vlhka.
Jinak řečeno, materiál se "připraví" elektronovým paprskem a po přidání vody se pak mění jeho optické vlastnosti i struktura. Jakmile se vysuší, vrátí se do původního stavu.
Ukázka změny barvy i struktury materiálu v čase:
Nabízí se celá řada využití: Kamufláž pro roboty nebo vojáky, součást nositelných doplňků či displejů či také bioinženýrství, které nějaký měkký materiál schopný jemných kontrolovaných změn zásadně potřebuje.
Vědci chtějí také vytvořit AI modul, který by automaticky měnil materiál podle barvy okolí a vytvořil tak samovolnou kamufláž, jako má právě chobotnice.
„Konečně jsme dosáhli úmyslných a ovladatelných mikronových změn v měkkém materiálu. Otevírá to obrovskou spoustu nových možností," prohlašuje profesor a seniorní autor studie Nicholas Melosh.
„Budoucnost bude vzrušující," těší se.