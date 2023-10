Aktualizováno: Fiala v Tel Avivu: ČR je díky svému silnému obrannému průmyslu připravena Izraeli pomoci

Česká republika je díky svému silnému obrannému průmyslu připravena poskytnout Izraeli pomoc, řekl dnes při návštěvě Izraele premiér Petr Fiala. Izrael má o určitou formu pomoci zájem, podrobnosti ale Fiala sdělovat nechtěl. Země podle něj oceňuje dlouhodobou historickou i současnou podporu České republiky.

Po dnešním setkání s lidmi zasaženými přímo či nepřímo nedávným útokem palestinského radikálního hnutí Hamás Fiala uvedl, že ČR dlouhodobě stojí na správné straně.

Fiala řekl, že s premiérem Benjaminem Netanjahuem hovořil mimo jiné o konkrétních formách pomoci v dalších týdnech. „ČR už poslala některé komponenty pro balistickou ochranu jednotlivých osob, jsme připraveni pomoci i dalšími věcmi, které nám umožňuje silný obranný průmysl, který ČR má,“ uvedl Fiala.

Palestinské radikální hnutí Hamás v sobotu 7. října Izrael i svět zaskočilo masivním útokem z Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle izraelských úřadů pozabíjelo na 1400 lidí, většinou civilistů, a přes 220 lidí odvleklo do Pásma Gazy. Od té doby při odvetném izraelském bombardování v Pásmu Gazy podle Hamásem ovládaného ministerstva zdravotnictví zahynulo nejméně 6546 Palestinců.

Fiala dnes řekl, že prakticky každého člověka, s kterým se v zemi setkal, útok nějak přímo či nepřímo zasáhl. „Ta brutalita, to, co Hamás dělal civilním obyvatelům, dětem, ženám, je šílené. Bylo mimořádně působivé vidět to tady na místě. Mělo by nás to vést všechny k tomu, abychom si uvědomili, za jaké hodnoty Izrael bojuje a jakému nebezpečí se brání,“ uvedl. Dodal, že dnešní návštěva mu jen potvrdila, že ČR dlouhodobě stojí na správné straně.

Návštěva měla podle Fialy vyjádřit Izraeli podporu. Deklaroval při ní, že bude usilovat o to, aby summit Evropské unie tento týden potvrdil jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu. V evropském zájmu podle Fialy je zklidnění a stabilizace situace na Blízkém východě. „Klíčem toho je právo Izraele na sebeobranu,“ uvedl. Dodal, že je nutné rozlišovat, kdo je viník, kdo oběť, kdo brání svou existenci a kdo se snaží zlikvidovat Izrael.

Fiala v Izraeli jednal o aktuální situaci a podpoře židovskému státu

Fiala bude usilovat o to, aby summit Evropské unie tento týden potvrdil jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu. Uvedl to na sociální síti X po dnešním jednání se svým protějškem Benjaminem Netanjahuem v Tel Avivu.

Šéfové států a vlád zemí EU se v Bruselu sejdou ve čtvrtek a v pátek a konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás bude jedním z hlavních témat diskuse. Fiala připomněl, že dva dny po útocích měly v Praze původně společně zasedat česká a izraelská vláda. „Nový termín našeho setkání jsme zvolili záměrně den před jednáním Evropské rady, abych měl co nejčerstvější informace ze země a také nové argumenty pro podporu Izraele v Radě,“ uvedl český ministerský předseda.

„Hamás je teroristická organizace, podle toho k ní musíme přistupovat, musíme si být jistí tím, že žádné evropské peníze nebudou využity na podporu terorismu,“ dodal Fiala. Izrael je podle něj klíčovým spojencem Česka. „Má právo na mír a bezpečnost a Česká republika stojí pevně po jeho boku,“ poznamenal.

S Benjaminem Netanjahuem jsme se měli setkat už 8. října, den předtím bohužel zahájili palestinští teroristé barbarský útok proti Izraeli a jeho občanům.



Nový termín našeho setkání jsme zvolili záměrně den před jednáním Evropské rady, abych měl co nejčerstvější informace ze země… pic.twitter.com/zqKbNRNDx2 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 25, 2023

Fialovo prohlášení kopíruje mandát, který premiérovi pro jednání v Bruselu dnes schválila česká vláda. „Premiér bude prosazovat, aby Rada potvrdila jednoznačnou podporu Izraeli a jeho právo na sebeobranu,“ řekl novinářům vicepremiér Vít Rakušan. Součástí mandátu je i prohlášení, že Hamás je teroristickou organizací a je nutné zajistit jeho izolaci. „I kvůli tomu podporujeme v rámci mandátu přezkoumání rozvojové pomoci EU a zastavení veškerých plateb, dokud kontrola nebude dokončena,“ řekl Rakušan.

S izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem odpoledne jednal Fiala mimo jiné o rukojmích, které drží palestinské radikální hnutí Hamás. Dalšími tématy byly také podpora Izraele a česko-izraelské vztahy obecně.

Po politických jednáních Fiala navštívil v nemocnici Ichilov v Tel Avivu mimo jiné rodinu česko-izraelské oběti teroristického útoku Orana Elfasiho.

Prezident Jicchak Herzog.



Po teroristických útocích ze sedmého října stále drží palestinští teroristé více než 200 rukojmích. Mezinárodní společenství musí vyvíjet tlak na jejich bezpodmínečné propuštění, i o tom budu mluvit na zítřejším jednání Evropské rady. Izrael má plné… pic.twitter.com/9WHtafuEhH — Petr Fiala (@P_Fiala) October 25, 2023

S Fialou dnes na návštěvu Izraele zavítal i rakouský kancléř Karl Nehammer. Při odpoledním setkání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem zdůraznil právo Izraele na sebeobranu. „Izrael má plné právo se bránit - v souladu s mezinárodním právem,“ řekl Nehammer, který také odsoudil teror Hamásu a požadoval propuštění rukojmích, kterých se bojovníci Hamásu zmocnili.

„Všichni lidé v Izraeli, v Rakousku, v Evropě a ve světě mají žít v bezpečí, protože neexistuje větší nepřítel demokracie než strach,“ dodal Nehammer a slíbil, že v Rakousku učiní vše pro boj proti antisemitismu a pro podporu židovského života. Herzog poděkoval Nehammerovi za solidaritu.

Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen. Österreich verurteilt den Terror der Hamas scharf und steht solidarisch zum israelischen Volk und seiner Regierung unter Premierminister @netanyahu. Terror kann niemals die Antwort auf politische Fragen sein. pic.twitter.com/msThcl75mj — Karl Nehammer (@karlnehammer) October 25, 2023

Österreich und Tschechien stehen an der Seite Israels im Kampf gegen die Terror-Organisation Hamas. Heute sind wir gemeinsam nach Israel gereist, um unsere Solidarität auszudrücken. Wir werden Staatspräsident Herzog und Premierminister @netanyahu treffen. pic.twitter.com/h5ZgQtmNHL — Karl Nehammer (@karlnehammer) October 25, 2023

Mluvčí české vlády Václav Smolka novinářům sdělil, že kromě podpory na Evropské radě Fiala s Netanjahuem hovořili o aktuální situaci a možném vývoji a o dalších formách podpory Izraeli, například o materiální pomoci.

Agentura APA uvedla, že Rakousko a Česko patří k těm zemím EU, které současné odvetné akce izraelské armády považují za legitimní sebeobranu. Na druhé straně jsou státy jako Belgie, Irsko a Španělsko, které se na postup Izraele v Pásmu Gazy dívají kriticky a vzhledem k vysokému počtu obětí z řad civilistů požadují humanitární příměří.