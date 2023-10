Premiér Fiala ve středu poletí do Izraele vyjádřit solidaritu

Český premiér Petr Fiala ve středu společně s rakouským kancléřem Karlem Nehammerem poletí do Izraele, potvrdil mluvčí vlády Václav Smolka. Cílem návštěvy bude vyjádřit solidaritu s Izraelem a koordinovat jeho podporu s ohledem na blížící se summit Evropské unie. Fiala se v Izraeli sejde se svým protějškem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Jicchakem Herzogem.

Izrael vede válku proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás ovládajícímu Pásmo Gazy. Hamás 7. října provedl na jihu Izraele neočekávaný a krvavý útok, který si vyžádal životy více než 1400 lidí, převážně civilistů. Při následných izraelských akcích přišlo podle palestinských úřadů o život skoro 5800 lidí.

Po útocích Hamásu Izraeli vyjadřuje podporu řada západních zemí. Jen několik dnů po útoku do Izraele zavítal český ministr zahraničí Jan Lipavský. Dnes Izrael navštívil francouzský prezident Emmanuel Macron a také mu dal najevo „plnou solidaritu“, v zemi už také byli například německý kancléř Olaf Scholz či britský premiér Rishi Sunak. Minulý týden do Izraele přijel americký prezident Joe Biden.

Dnes jsem přišla ministru @JanLipavsky poděkovat za to, že byl prvním zahraničním lídrem, který přijel do Izraele po barbarských teroristických útocích spáchaných Hamásem, a za neochvějnou podporu České republiky v těchto těžkých časech. pic.twitter.com/iWFyRCrQfk — Anna Azari (@Annaazari) October 24, 2023

Lipavskému dnes v Praze přišla poděkovat izraelská velvyslankyně v Česku Anna Azariová za to, že byl prvním zahraničním lídrem, který přijel po útocích do Izraele, a za „neochvějnou podporu České republiky v těchto těžkých časech.“ Uvedla to na sociální síti X. Právě Azariová podle serveru Blesk.cz poletí ve středu do Izraele s Fialou.

Macron v Izraeli vyjádřil solidaritu po útoku Hamásu

Macron dnes přiletěl do Tel Avivu, aby vyjádřil „plnou solidaritu“ Francie s Izraelem. Zdůraznil, že obě země „spojuje smutek“ po krvavém útoku Hamásu. „S Izraelem nás pojí smutek. Třicet našich krajanů bylo 7. října zavražděno. Devět dalších se stále pohřešuje nebo je drženo jako rukojmí. V Tel Avivu jsem jejich rodinám vyjádřil solidaritu národa,“ napsal na sociální síti X. Po příletu do Izraele se setkal s rodinami zabitých, unesených nebo pohřešovaných francouzských občanů.

„Prvním cílem, který bychom dnes měli mít, je propuštění všech rukojmích bez rozdílu,“ uvedl Macron po jednání s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem. Izrael požaduje bezpodmínečné propuštění všech rukojmích, kterým zároveň podmiňuje obnovení dodávek vody a elektřiny do Pásma Gazy. Oproti tomu Hamás usiluje o propuštění všech palestinských vězňů v Izraeli, kterých je podle jeho údajů na 6000.

Nous sommes liés à Israël par le deuil.



Trente de nos compatriotes ont été assassinés le 7 octobre. Neuf autres sont encore portés disparus ou retenus en otage.



À Tel-Aviv, auprès de leurs familles, j'ai exprimé la solidarité de la Nation. pic.twitter.com/d62qT7e8US — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 24, 2023

S odkazem na Hamás Macron dále uvedl, že je „naší povinností bojovat proti těmto teroristickým skupinám“, ale také zabránit rozšiřování konfliktu. Varoval před „regionálním požárem, na němž by všichni tratili“, a vyzval Írán a jeho regionální spojence libanonský Hizballáh a také jemenské Húsíe, aby „nepodstupovali neuvážené riziko“ a „neotevírali nové fronty“.

Zopakoval, že podporuje dvoustátní řešení, tedy vytvoření nezávislého palestinského státu po boku Izraele. Zdůraznil také potřebu obnovení politického procesu mezi Izraelem a Palestinci.

Po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem francouzský prezident vyzval, aby koalice proti Islámskému státu rozšířila svou působnost a nově bojovala také s Hamásem. Hnutí podle něj nepodporuje palestinskou věc a je potřeba proti němu zakročit silou. Na programu má Macron také jednání s lídry izraelské opozice Bennym Gancem a Jairem Lapidem.

Macron po setkání s Abbásem: Útok Hamásu je katastrofa pro Izrael i Palestince

Útok Hamásu byl traumatizující pro Izrael, ale také to byla katastrofa pro Palestince, prohlásil Macron po setkání se šéfem Palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem v Ramállahu na okupovaném Západním břehu. Macron rovněž uvedl, že nic nemůže ospravedlnit utrpení civilistů v Pásmu Gazy.

„Hamás nereprezentuje palestinský lid,“ řekl Macron novinářům po boku s Abbásem v Ramalláhu. „Palestinský život stojí za život francouzský, který stojí za život izraelský,“ prohlásil také Macron.

Abbás po schůzce s Macronem vyzval k okamžitému ukončení izraelské „agrese“ v Gaze a k ochraně palestinských civilistů. „Vyzýváme Vás, prezidente Macrone, zastavte tuto agresi,“ řekl Abbás před novináři. Šéf Palestinské autonomie odsoudil izraelské bombardování Pásma Gazy, které podle něj „barbarským způsobem zabíjí nevinné civilisty“.

Izrael zahájil masivní ostřelování Pásma Gazy 7. října po bezprecedentním a brutálním útoku Hamásu na Izrael, který si vyžádal podle izraelských zdrojů na 1400 obětí, včetně žen a dětí. Při bombardování Pásma Gazy, v němž na území menším než Praha žije na 2,3 milionu lidí, zemřelo podle údajů palestinských úřadů vedených Hamásem na 5800 lidí, včetně 2360 dětí.

Abbás stojí v Palestinské autonomii s vládou, která sídlí v Ramalláhu, a je předsedou strany Fatah. V Pásmu Gazy vládne od roku 2007 radikální islamistické hnutí Hamás. Poslední parlamentní volby na palestinských území se konaly v roce 2006 a v Pásmu Gazy je vyhrál právě Hamás.