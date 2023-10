Aktualizováno: Izrael pozastavil vydávání víz představitelům OSN a Guterrese vyzval, aby ihned odstoupil

Guterres v Radě bezpečnosti útoky palestinských radikálů, které si 7. října vyžádaly na 1400 životů, tvrdě odsoudil jako „strašné“, zároveň ale poznamenal, že se „nestaly ve vzduchoprázdnu“. „Palestinci byli 56 let vystaveni dusivé okupaci. Viděli, jak jim neustále zabírají půdu osadníci, a byli sužováni násilím, jejich ekonomika byla utlumená, byli vysídlováni a jejich domy byly ničeny. Naděje na politické řešení jejich tíživé situace zmizely,“ uvedl také.

„Pane generální tajemníku, v jakém světě to žijete?,“ zeptal se v reakci v Radě bezpečnosti Guterrese izraelský ministr zahraničí Eli Kohen.

Podle izraelského tisku se dnes Guterres snažil své výroky mírnit. „Pocit křivdy palestinského lidu nemůže odůvodnit hrozné útoky (hnutí) Hamás,“ napsal Guterres na sociální síti X. „Tyto strašné útoky nemohou ospravedlnit kolektivní trest pro palestinský lid,“ uvedl dále Guterres.

The grievances of the Palestinian people cannot justify the horrific attacks by Hamas.



Those horrendous attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people.