ČR koupí od Izraele 48 protiletadlových střel za téměř tři miliardy

Česko pořídí 48 protiletadlových střel I-Derby Long Range za 2,8 miliardy korun bez DPH. Smlouva s izraelskou vládou má být podepsána do konce října, sdělilo ČTK ministerstvo obrany. Využít střely bude česká armáda moci v rámci protiletadlového raketového systému SPYDER, který Česko koupilo v roce 2021. S informací ministerstva o plánovaném nákupu se dnes seznámila vláda, vyplývá z výsledků zasedání.

Celkem 48 střel typu Derby by měla podle ministerstva česká armáda získat do konce roku 2027, získá s nimi schopnost ničení bezpilotních letounů, vrtulníků, letounů a řízených střel s dálkovým dosahem 80 kilometrů ve výšce 20 kilometrů. Využít je lze v rámci čtyř baterií systému protivzdušné obrany SPYDER, na které Česko s Izraelem uzavřelo smlouvu v říjnu 2021 a dodány by měly být do roku 2026.

Raketové komplety SPYDER na základě mezivládní dohody dodá za 13,7 miliardy korun izraelská státní společnost Rafael. Protiletadlový raketový systém krátkého dosahu (SHORAD - Short Range Air Defence) je určen k ochraně měst, jaderných elektráren, letišť, průmyslových center či jiných důležitých objektů. Slouží k detekci i eliminaci letadel, dronů, vrtulníků nebo řízených střel s plochou dráhou letu. Ve výzbroji nahradí přes 40 let starý protiletadlový komplet 2K12 KUB sovětské konstrukce a výroby.

Do zakázky na střely Derby se podle ministerstva zapojí i české firmy. Podílet se mají na výrobě kontejnerů střel, zajištění integrované logistické podpory a integraci informačních systémů. Konkrétně půjde o společnosti RETIA a Vojenský technický ústav. „Dodavatel se zavázal proúčtovat v České republice alespoň ekvivalent částky 14 milionů amerických dolarů (necelých 325 milionů korun),“ sdělilo ministerstvo.

Součástí smlouvy má být také opce. „V případě její aktivace bude možné pořídit další střely v šesti kategoriích, a to v řádech celkem stovek kusů s maximálním finančním rámcem do 12,6 miliardy korun bez DPH,“ uvedlo ministerstvo.