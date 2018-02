Slovensko je v šoku z vraždy novináře. Práce ho stála život

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Na Slovensku byl zastřelen investigativní novinář Ján Kuciak, zavraždili také jeho partnerku. Policie v pondělí za nejpravděpodobnější motiv vraždy označila reportérovu práci. Patrně první vraždu novináře v novodobých dějinách Slovenska odsoudili tamní politici i český premiér Andrej Babiš. Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur (přes 25 milionů korun) za informace, které pomohou k dopadení vraha.

Kuciak se jako reportér zpravodajského portálu Aktuality.sk věnoval hlavně podezřením z daňových podvodů, které se týkaly i lidí označovaných za blízké vládní straně Směr-sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi, který ho prý zastrašoval.

"Nejpravděpodobnější verzí je, že to (vražda) souvisí s jeho novinářskou prací," řekl policejní prezident Tibor Gašpar s odvoláním na vyšetřování na místě činu. Dodal, že případ policie vyšetřuje jako úkladnou vraždu, tedy předem naplánované zavraždění novináře.

Gašpar řekl, že oběti byly zastřeleny, každá jednou ranou. K vraždě podle něj došlo v období od čtvrtku do neděle, kdy byly nalezeny tělesné ostatky obou lidí. Zbraň na místě neštěstí policie nenašla, kriminalisté v souvislosti s případem také nikoho nezadrželi. Policisté bydliště novináře v západoslovenské obci Veľká Mača nedaleko Trnavy kontrolovali v neděli pozdě večer na žádost matky jeho přítelkyně, která nebyla schopná se spojit s dcerou.

List Pravda napsal, že okolo těl obětí střelby byly položeny nábojnice, což by prý mělo potvrzovat policejní verzi o motivu vraždy a zároveň sloužit jako varování pro ostatní. Policejní prezident Gašpar však o nábojnicích nic neříkal.

Sedmadvacetiletý Kuciak loni na sociální síti podle médií napsal, že na Kočnera podal trestní oznámení a že ani po 44 dnech nebyl případ přidělen konkrétnímu policistovi.

"Pokud by se ukázalo, že smrt investigativního reportéra souvisela s jeho novinářskou prací, šlo by o bezprecedentní útok na svobodu tisku a demokracii na Slovensku," napsal v prohlášení premiér Fico. Dodal, že zmiňovanou vraždu dvou mladých lidí a všechny podobné případy je třeba co nejdříve vyšetřit, odhalit pachatele a potrestat je.

Představitelé slovenské opozice hovořili o "mafiánském státě" a připomněli dřívější kritická vyjádření Fica vůči novinářům, který v minulosti pracovníky médií například nazval špinavými protislovenskými prostitutkami.

Český premiér Babiš na sociální síti napsal, že odsuzuje násilí proti novinářům. "Jestli se potvrdí, že to souvisí s jeho prací, je to šílené. V životě by mě nenapadlo, že se něco podobného může v roce 2018 na Slovensku stát," uvedl Babiš k vraždě Kuciaka.

Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani uvedl, že EU nemůže tolerovat zavraždění novináře kvůli jeho práci. Slovenské úřady zároveň vybídl k důkladnému vyšetřování případu.

Přední slovenská média ve společném prohlášení označila vraždu novináře za vážné znamení toho, že se zločin obrací proti jednomu z nejdůležitějších pilířů svobody, a to svobodě slova a právu občanů kontrolovat mocné a ty, kteří překračují zákon.

Šéfredaktoři více než desítky tištěných i elektronických médií současně vybídli stát k tomu, aby udělal potřebné kroky nejen k vypátrání zločinců, ale i k vytvoření podmínek pro bezpečnou práci novinářů.

Slovenská média upozornila, že deset let je nezvěstný jiný investigativní novinář Pavol Rýpal, který se dlouhodobě věnoval tématům spojovaným s mafií. V roce 2015 policie zase žádala veřejnost o pomoc při pátraní pro redaktorovi ekonomického listu Hospodárske noviny Miroslavu Pejkovi.