Když se hází jed do pití a bijí novináři

Pozor, nepřítel naslouchá! Každý, kdo neblahé paměti absolvoval základní vojenskou službu v Československé lidové armádě, tuhle větičku moc dobře zná. Byla napsaná na polních telefonech a radiostanicích a byla jasným varováním zobákům, že nesmějí vyžvanit tajné informace. Dnes je ale jiná doba. Vykecat se už nemusí nic, stačí mlčky běhat, nebo dokonce jen chodit. A nepřítel se dozví mnohem víc, než by mu kdy kdo byl schopen do vysílačky nakdákat. více

Číňanům se podařilo něco, o co se vědci na Západě marně snaží bezmála čtvrt století: úspěšně naklonovat primáty. Před pár desítkami let by po takové zprávě svět bil na poplach, teď jsou všichni tak nějak v klidu. Anebo je to jen ticho před bouří? více