Zavražděn kvůli psaní o mafii? Otřesný případ sahá i k nám

- Magazín - 0

Existuje závislost na sociálních sítích, která by byla srovnatelná se závislostí na tabáku, alkoholu či drogách? A pokud ano, neměla by se zavést nějaká forma regulace? A jak by měla vypadat? A nebyla by ve výsledku kontraproduktivní, jako tomu bylo třeba s americkou prohibicí? více