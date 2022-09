Evropský regulátor schválil vakcíny proti omikronu

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila podávání posilujících dávek upravených vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna (Comirnaty Original/Omicron BA.1 a Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1), které jsou zacílené proti koronavirové variantě omikron. EMA o tom informuje na svém twitterovém účtu i na svém webu.

