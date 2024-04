Pražští silničáři letos investují do oprav asi 2 miliardy Kč, podobně jako loni

Pražští silničáři letos investují do oprav asi dvě miliardy korun, což je meziročně zhruba stejně. Opraví silnice, dokončí rekonstrukci Barrandovského mostu a začnou stavět část Libeňského mostu na břehu u Palmovky nebo podchod pod Strakonickou ulicí na Zbraslavi. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Kromě velkých investic opravuje TSK i na dalších místech v metropoli a má starosti také běžnou údržbu.

"Letos se budeme zaměřovat na důležité stavby, protože v infrastruktuře máme velký dluh. Co se týče silnic, tak tam jsme loni proinvestovali 1,9 miliardy korun a na běžnou údržbu a opravy se vynaložilo dalších 1,8 miliardy. Předpokládáme, že letos to bude obdobné a v rámci investic se budeme pohybovat okolo dvou miliard korun," řekl Hřib.

Mezi největší rekonstrukce patří již zahájená závěrečná fáze oprav Barrandovského mostu, konkrétně severní části, která skončí na konci letních prázdnin. Zhruba před měsícem začali dělníci bourat část Libeňského soumostí, takzvaný inundační most, který slouží jako protipovodňová ochrana.

Stavbou, která významně ovlivní dopravu, je také rekonstrukce Průmyslové mezi ulicemi U Stavoservisu a Tiskařská. Jednu část silnice opravila TSK loni. "Už máme zhotovitele a budeme řádově od června do října pracovat na této klíčové komunikaci, která je také ve velmi špatném stavu," řekl Richter. Po Průmyslové projede denně na 53.000 aut.

Nový podchod budou moci lidé využívat na D4 na Zbraslavi, kde je nyní přes Strakonickou přechod pro chodce a snížena maximální povolená rychlost na 50 kilometrů v hodině. "Konečně jsme začali přeložkami kabelů PRE a v tuto chvíli se rozjíždějí samotné stavební práce. Plánujeme, že bychom to měli dokončit do konce letošního roku," řekl Richter. Podjezd vzniká v ulici Bystrá v Horních Počernicích, kdy TSK čeká na stavební povolení.

Silničáři již začali také opravovat ulici U Výstaviště v Praze 7, kde práce potrvají do roku 2025 a v červnu zahájí opravu nedaleké ulice Dukelských hrdinů. "Od února rekonstruujeme Hartigovu na Žižkově a musím konstatovat, že práce probíhají dobře a dojde ke zkrácení termínu. Když to půjde dobře, bude hotovo do konce prázdnin," řekl Richter. V polovině letošního dubna začala oprava Ďáblické ulice, která skončí letos v prosinci.

Při pracích na obnově v Peroutkově ulici na Praze 6 spolupracovala TSK s Pražskou vodohospodářskou společností (PVS). Firmy se shodly na projektové dokumentaci a vybraly jednoho zhotovitele a správce stavby, tedy opravy silnice i vodovodu.

Nebezpečnou křižovatku ulic K Běchovicům a K Lipám nahradí kruhový objezd v Kolodějích. Silničáři také opraví podpěrnou zeď na Spořilovské, kde práce nebudou mít na dopravu vliv. Opraví také několik let podepřený podchod Türkově ulici na Jižním Městě. "Máme zhotovitele a v červnu bychom měli začít," řekl Richter.

Kromě peněz od města se podle Richtera TSK daří získávat dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). "Podařilo se nám převést také prostředky z loňského roku do letošního, takže jsme získali asi 160 milionů korun, které jsme loni neproinvestovali kvůli počasí," dodal Richter.