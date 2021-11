Evropská léková agentura schválila vakcínu Pfizer pro děti od 5 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes dala doporučení pro aplikaci vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer/BioNTech také u dětí ve věku od 5 do 11 let.

Takto staré děti mají dostávat třetinové množství očkovací látky oproti dávce doporučené pro dospívající a pro dospělé. Lékový úřad posuzoval bezpečnost a účinnost očkovací látky pro mladší děti od října, konečné rozhodnutí musí přijmout Evropská komise.

Vakcínou Pfizer/BioNTech jsou nyní v zemích Evropské unie očkováni lidé od 12 let. U mladších dětí od pěti let už použití této očkovací látky dříve schválily Spojené státy nebo Kanada.

EMA ve svém rozhodnutí uvedla, že účinnost vakcíny doložily klinické studie, které výrobce provedl na téměř dvou tisícovkách dobrovolníků. Farmaceutické firmy výsledky klinických studií zveřejnily v září, podle nich vyvolává jejich přípravek u dětí v dané věkové skupině kýženou imunitní reakci.

„Přínosy (vakcíny) Comirnaty u dětí od pěti do 11 let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19,“ uvedla agentury.

EMA nyní posuzuje i možné použití proticovidové vakcíny od firmy Moderna u dětí od šesti let. Výrobce se na lékovou agenturu s žádostí o schválení obrátil začátkem listopadu, rozhodnutí by mělo padnout za jeden až dva měsíce.