Na jihu Čech za minulý týden přibylo 153 případů černého kašle

Počet případů černého kašle na jihu Čech stále stoupá. V minulém týdnu jich hygienici registrovali 153, což je o sedm více než v týdnu předchozím. Od začátku roku v kraji onemocnělo černým kašlem 1476 lidí. Vyplývá to z aktuálních informací jihočeských krajských hygieniků.

"Nejexponovanějšími skupinami jsou po celou dobu jednoznačně studenti středních škol, v kategorii 15 až 19 let registrujeme 469 případů, to je téměř třetina všech hlášených případů v kraji. Co se týče okresů, nejvíce případů registrujeme na Českobudějovicku, kde je 590 případů, a na Jindřichohradecku, kde je 277 případů. Mezi dětmi do jednoho roku jako nejzranitelnější věkové skupiny registrujeme 23 případů, v uplynulém týdnu přibyly dva nové případy," řekla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Jihočeský kraj je nejzasaženějším regionem v republice. Černý kašel se objevuje i jinde v Evropě. V České republice se dřív vyskytoval občas v několika případech, teď je na vzestupu. Lidé, u nichž od očkování proti černému kašli uplynula delší doba, se mohou dát přeočkovat. Vakcínu dospělí doplácejí, ale některé pojišťovny na očkování přispívají. Od začátku letošního roku Státní zdravotní ústav (SZÚ) eviduje více než 8000 případů černého kašle.

Nemoc se v úvodu projevuje jako jiné respirační infekce. Typickým příznakem je dávivý kašel, přičemž záchvaty mohou přetrvávat několik dní. Nákaza je nebezpečná hlavně pro neočkované děti nebo seniory.