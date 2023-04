EU přehlasovala Polsko a spol. a shodla se na prodloužení bezcelního režimu pro obilí z Ukrajiny

Velvyslanci zemí Evropské unie se dnes dohodli, že o rok prodlouží bezcelní režim pro potraviny a zemědělské produkty dovážené z Ukrajiny. ČTK to sdělil diplomatický zdroj. Omezení pro některé obiloviny požadovaná pěticí východoevropských států v čele s Polskem dohoda neobsahuje.

Evropská komise (EK) chce v příštích týdnech navrhnout celounijní řešení, které nahradí jednostranné zákazy dovozu do těchto zemí. Brusel hovoří o možnosti dočasně omezit dovoz pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen.

EU loni v rámci pomoci Ukrajině, na jejíž ekonomiku i zemědělství těžce dopadá ruská vojenská invaze, schválila roční pozastavení cel na veškeré zemědělské a potravinářské zboží. Obiloviny a další produkty měly evropskými zeměmi především putovat směrem do afrických či blízkovýchodních států. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko však odmítaly podpořit prodloužení bezcelního režimu, který platí do začátku června. Zemědělci z těchto států si stěžují, že ukrajinská pšenice a další produkty míří na jejich trhy a komplikuje jim odbyt.

Ostatní země však argumentovaly tím, že Ukrajina vzhledem k pokračující válce pomoc stále potřebuje a že případná omezení může navrhnout komise na základě analýzy situace. K přijetí návrhu stačila většina hlasů, které ostatní země dosáhly i bez zmíněných pěti států.

Prodloužení bezcelního režimu ještě musí schválí Evropský parlament, kde má tento návrh širokou podporu. Poté by jej během května měly formálně potvrdit členské země.

Diplomaté hovoří o tom, že do té doby by komise mohla přijít s řešením, které by uspokojilo požadavky dotčených zemí. Brusel pro ně vedle zvažovaných restrikcí dovozu chystá i více než 150 milionů eur (přes 3,5 miliardy Kč) ze zemědělské rezervy. Podmínkou však je, aby zrušily vlastní jednostranné zákazy dovozu zavedené v minulých týdnech, které porušují pravidla jednotného unijního trhu.

Varšava požádá EU o názor, zda dovoz z Ukrajiny nenarušil pravidla unijního trhu

Polská vláda požádá Evropskou komisi (EK) o stanovisko k dopadům dovozu obilí a potravin z Ukrajiny do Evropské unie. Řekl to dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Varšavu zajímá, zda tímto dovozem nebyla porušena pravidla fungování jednotného unijního trhu.

Na unijním trhu skončila část ukrajinského obilí, které mělo být podle původních dohod přes území EU jen přepraveno jako tranzit a putovat dál, zejména do rozvojových zemí v Africe a Blízkého východu. Do EU se dostaly i další ukrajinské potraviny, a právě o ty Polákům teď jde. Je to drůbež, vejce a mléčné výrobky, řekl na tiskové konferenci Morawiecki.

Na seznamu by podle Morawieckého mohl být i stolní olej. „Tento produkt navrhli naši partneři v zemích, které sousedí s Ukrajinou,“ řekl Morawiecki. „To není náš návrh,“ dodal.

Polsko přechodně zakázalo dovoz ukrajinských potravin v polovině dubna, vládu k tomuto kroku přiměly protesty zemědělců. Ti si stěžovali, že import z Ukrajiny stlačuje ceny na polském trhu, a tím křiví konkurenční prostředí. Polští zemědělci pak nedokážou bez problémů prodat svou produkci, zejména obilí.

Evropská komise zákaz dovozu kritizovala jako jednostranný a nepřijatelný. Polsko jako členská země EU si na jednotném unijním trhu nemůže stanovovat pravidla podle svého uvážení, tato pravomoc náleží komisi jako exekutivnímu orgánu EU.

Morawiecki je ale přesvědčen, že Varšava prosadí svou. „Jsme na správné cestě, abychom dosáhli toho, co chceme od samého začátku,“ řekl. „To znamená prosadit zákaz dovozu obilí, kukuřice a řepky do unijní regulace,“ dodal. Polsko pak podle něj už nebude muset k žádné regulaci přistupovat jednostranně.

„Chceme důkladně ověřit, jaký dopad měly tyto produkty na polský trh v posledních měsících, a jaká jsou rizika destabilizace polského trhu v budoucnu,“ řekl Morawiecki.

K zákazu dovozu ukrajinského obilí přistoupily i některé další země EU. Česká republika dovoz nezakázala.

Údajné dezinformace o obilí z Ukrajiny se prý staly jedním z hlavních témat propagandy

Dezinformace týkající se obilí z Ukrajiny se staly jedním z hlavních propagandistických témat namířených proti Ukrajině. ČTK to dnes řekl mluvčí skupiny Čeští elfové Vít Kučík, skupina se zabývá monitoringem dezinformací na českém internetu. Ukrajinské obilí je často spojováno například s využíváním nepovolených pesticidů a dalších látek. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) však doposud v obilí původem z Ukrajiny ani dalších zemí nenašla žádné problematické vzorky.

Podle analýzy skupiny se dezinformace týkají zemědělské produkce z Ukrajiny ve stejné míře jako témata namířená proti podpoře Ukrajiny nebo dodávkám zbraní. Skupina monitoruje weby i sociální sítě. Na facebooku například vznikla skupina nazvaná Mouka z Ukrajiny a další tovar, kde se vyzývá k bojkotu řetězců a obchodů, kde se objeví zboží z Ukrajiny. Na sociální síti se šířil také příspěvek s moukou nazvanou „Banderka“ od europoslance Ivana Davida zvoleného za SPD.

První vagóny „Nekulovy mňamky“ už hoří ve spalovnách Před včerejším mimořádným zasedáním Zemědělského výboru... Zveřejnil(a) MUDr. Ivan David dne Čtvrtek 20. dubna 2023

Téma pesticidů v ukrajinském obilí se začalo ve veřejném prostoru objevovat poté, co slovenská potravinářská inspekce odhalila zbytky zakázané látky v jedné z dodávek z Ukrajiny. Na Slovensku například zástupce strany Hlas-sociální demokracie tvrdil, že v zemi jsou desítky tisíc tun obilí z Ukrajiny, které nesplňuje hygienické normy. Kontroly ale žádné další případy kontaminace neodhalily.

Společnost Mlyn Kolárovo z jihu Slovenska po oznámení úřadů o kontaminované ukrajinské pšenici uvedla, že podle nové analýzy obilí příslušným předpisům vyhovuje. O dalším postupu by měl rozhodnout výsledek kontrolní analýzy v unijní laboratoři.

O ukrajinském obilí se jednalo tento týden i na sněmovním zemědělském výboru. Ředitel potravinářské inspekce Milan Klanica uvedl, že záchyt pesticidů ve vzorku z Ukrajiny na Slovensku byl těsně nad prahem detekce. Tlak na kontrolu produktů je podle něj značný a některé věci, které jsou založené na dezinformacích, se těžko vysvětlují. Doplnil, že inspekce testuje dodávky obilí i z jiných států EU, kde se může obilí smíchat s ukrajinskými dodávkami.

Děkan Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity Josef Soukup ČTK sdělil, že nález nadlimitního množství nepovolené látky neznamená, že zemědělský produkt je jedovatý. Upozornil na to, že jde o nesplnění hygienických, nikoliv toxikologických limitů.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) poslancům na výboru řekl, že dovoz produkce je tak nízký, že prakticky není co kontrolovat. Upozornil na to, že primární zodpovědnost za nezávadnost svých výrobků mají výrobci potravin. K vyjádření poslance Oldřicha Černého (SPD), které směřovalo k bezpečnosti ukrajinské produkce, řekl, že spekulace nebo náznaky o škodlivosti potravin jsou krajně nešťastné a přispívají k šíření paniky. Černý mluvil mimo jiné o tom, že mouka z Ukrajiny se mohla už namlít do mouky i před půl rokem, a měly by se proto kontrolovat i pekárny.

Ministerstvo zemědělství také upozorňuje na řadu dezinformací, které se ve spojení s ukrajinským obilí objevují ve veřejném prostoru. Mimo jiné uvedlo, že mouka vyrobená z nevyhovující pšenice se ze Slovenska do ČR nedovážela.